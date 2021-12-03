Rzeczpospolita: с повышением уровня жизни поляки перестали бояться, что иммигрант отберёт у них работу

Это ещё не уровень Англии или Германии, но Польша уже стала той страной, где мигранты ищут лучшей жизни, пишет польский эксперт Игорь Янке. В издании Rzeczpospolita он отмечает, что, если Польша хочет оказывать влияние на то, что происходит в ЕС, ей необходимо перестать отказываться от приёма беженцев, которые стремятся сюда как по гуманитарным, так и по политическим причинам.

Продолжающийся миграционный кризис на польско-белорусской границе не отменяет того факта, что Польша уже превратилась из страны эмиграции в страну иммиграции. «Из страны, откуда люди уезжали в поисках лучшей жизни, мы подросли до страны, куда люди приезжают в поисках лучшей жизни», — пишет в издании Rzeczpospolita польский эксперт Игорь Янке.

В статье он рассказывает, что на сегодняшний день польское правительство правого толка проводит де-факто самую либеральную иммиграционную политику в Европе. В Польшу прибывает более 2 млн иностранцев, более того, это число постоянно растёт. Эксперт обращает внимание на то, что Польша принимает к себе не только украинцев и белорусов. Она также выдаёт большие объёмы долгосрочных виз для граждан Непала, Индии и Бангладеш, а в 2019 году каждое четвёртое заявление о предоставлении вида на жительство в ЕС гражданам стран не из ЕС рассматривалось как раз в Польше. «Мы по-прежнему не так привлекательны, как Германия или Англия, но именно мы принимаем больше всего людей», — подчёркивает он.

Игорь Янке напоминает, что, когда талибы пришли к власти в Афганистане, Польша приняла около 1000 беженцев. Эти иммигранты уже не были выходцами из культурно близких стран. «Тогда протестов не было, и правящая партия не потеряла поддержки. Для всех, кто хоть немного разбирается в экономике и наших демографических проблемах, должно быть понятно, что другого выхода у нас просто-напросто нет», — напоминает он. Эксперт рискнул предположить, что, хотя отношение польского общества к иммигрантам сильно изменилось за последние годы, также и среди правых избирателей, польским властям всё ещё необходимо более детально объяснить перспективы иммиграционной политики в Польше.

В статье он приводит мнение польского социолога Томаша Кароня, который связывает эту тенденцию с повышением уровня жизни поляков и избавлением от опасений по примеру «молодой иммигрант из чужой страны отберёт у меня работу». За последние несколько лет поляки также начали привыкать к тому, что рядом с ними живут иностранцы. Зачастую они не проблематичны и добросовестно выполняют работу, за которой польские граждане не стоят в очереди. И хоть во многих случаях их сложно физически отличить на улице, восточный акцент всё чаще слышен в ежедневной жизни — в магазинах, ресторанах, транспорте.

Особенно без рабочей силы с Востока пострадали бы строительные, промышленные и обслуживающие компании, возможно, им даже пришлось бы закрыть свой бизнес. «В ближайшие годы это не изменится. Иностранцы нам будут нужны всё больше и больше. Если мы хотим, чтобы наш экономический бум продолжался, нам нужно будет создать много новых рабочих мест. Необходимо будет и то, чтобы эти люди обосновались в Польше, платили страховые взносы, налоги, брали ссуды и в результате вошли в нашу социальную и экономическую кровеносную систему», — подчёркивает Игорь Янке.

В свою очередь, польский профессор Марчин Пёнтковский считает, что властям необходимо сфокусироваться на масштабном привлечении иностранных студентов в польские университеты, а потом побудить остаться в стране и построить сеть связей по всему миру, которой впоследствии смогут воспользоваться польские предприниматели, учёные, эксперты, менеджеры. Польша должна привлекать иммигрантов, которые будут увеличивать уровень её благосостояния и поддерживать развитие, но делать это надо с умом.

«Однако мы также должны быть готовы и к появлению беженцев из стран, находящихся в состоянии войны или под угрозой репрессий, которым просто нужно помочь и приспособить к жизни вместе с нами. Как по гуманитарным, так и по политическим причинам. Мы больше не можем быть страной, которая всегда отказывает и не хочет нести ответственность, если мы, конечно, хотим влиять на то, что происходит в Европе», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский эксперт Игорь Янке.