CNBC: нехватка рабочей силы вынуждает американские рестораны прибегать к услугам роботов

В поисках решения проблемы нехватки персонала американские рестораны всё чаще обращаются за мощью к роботам, сообщает CNBC. Как передаёт издание, многие сети уже используют автоматизированные аппараты для работы на кухне, раздачи блюд в залах и доставки на дом. Как отмечают руководители компаний, роботы готовы выполнять самую непривлекательную работу за человека и обходятся дешевле, чем обычные сотрудники.

По мнению экспертов, проблемы с цепочками поставок усугубляются дефицитом рабочей силы. Одной из наиболее пострадавших отраслей стала сфера общественного питания. Примерно четыре из пяти ресторанов сообщают о недостатке персонала для удовлетворения спроса на свои услуги. 81 процент классических ресторанов заявляет о нехватке сотрудников — как и 75 процентов заведений быстрого питания, по данным исследования Национальной ассоциации рестораторов.

При таком недостатке людей некоторые компании обращаются к роботам. Корреспондент CNBC Кейт Роджерс расскажет о появлении роботизированных шеф-поваров.

КЕЙТ РОДЖЕРС, корреспондент CNBC: Познакомьтесь с Flippy. Компания Inspire Brand, которой принадлежит сеть Buffalo Wild Wing, испытывает робота Flippy-2, который будет готовить крылышки на кухне в течение всего следующего года.

СТЕФАНИ СЕНТЕЛЛ, старший вице-президент компании Inspire Brand: Всё, на самом деле, зависит от того, как мы сможем увеличить наши мощности. Рассматриваемая нами автоматизация позволит высвободить эти мощности и обеспечить наших гостей быстрой едой.

КЕЙТ РОДЖЕРС, корреспондент CNBC: Flippy, созданный компанией Miso Robotics, берёт на себя наименее привлекательную обязанность в сфере быстрого питания и обойдётся в сумму до трёх тысяч долларов в месяц.

МАЙК БЕЛЛ, генеральный директор компании Miso Robotics: Flippy решает одну из самых больших проблем на ресторанной кухне. Это работа с фритюрницей. Работа у фритюрницы тяжёлая, монотонная и порой опасная. К тому же она довольно однообразная.

КЕЙТ РОДЖЕРС: По словам компании, ценность Flippy в первую очередь в скорости и в меньшей степени связана с кризисом рабочей силы. Однако учитывая, что рестораны по всей стране испытывают трудности с наймом сотрудников, роботы и автоматизированные системы становятся решением проблемы. Пока Flippy помогает на кухне, Matradee компании Richteh предлагает роботизированные решения как в ресторанном бизнесе, так и в сфере гостеприимства. Стоимость робота Matradee доходит до 20 тысяч долларов. Его используют в ресторанах, в том числе в California Pizza Kitchen, для доставки блюд на столы. Компания признаётся, что еженедельно заключает контракты на пилотные программы для двух-четырёх крупных сетей общественного питания.

ФИЛ ЧЖЕН, директор по эксплуатации компании Richtech Robotics: Мы помогаем клиентам разносить еду, что позволяет официантам обслуживать больше столиков, клиентам — получать еду быстрее, а ресторанам — извлекать дополнительную прибыль.

КЕЙТ РОДЖЕРС: Рестораны, работающие на доставку, также испытывают возможности робототехники. Один из крупнейших игроков на этом поле, Kitchen United сейчас тестирует аппарат Kiwibot в районе залива Сан-Франциско, который будет доставлять заказы из торгового центра Westfield Valley Fair в дома, расположенные в пределах полумили от него. Услуга будет включать отслеживание доставки в реальном времени. Служба доставки Reef работает над аналогичным проектом в Майями с роботом Cartken. Шепард?

Спасибо большое! С нами была Кейт Роджерс.

Дата выхода в эфир 21 октября 2021 года.