Euronews: роботы сегодня — уже не фантастика, а часть повседневной жизни

Энтузиасты новых технологий из ОАЭ уверены, что роботизация делает жизнь более комфортной. Как передаёт Euronews, там роботы берут на себя самые утомительные ежедневные заботы, оставляя больше досуга их владельцам. Например, в Дубае существует робокафе и бесконтактная доставка с помощью роботов. Это показывает, что уже сейчас роботы становятся частью повседневной жизни.

В популярной культуре роботы представляются как персонажи из произведений научной фантастики, рассказывающих об отдалённом будущем.

ЭВАН БЁРК, корреспондент: Но здесь, в робокафе в Дубае, это будущее оказывается прежде, чем мы думали.

АБДЕРРАХИМ ХУКЛАИМИ, менеджер: Наш проект стартовал два года назад. Сейчас мы живём в мире, где всё оцифровывается, особенно здесь, в Дубае.

ЭВАН БЁРК: Как оно работает?

АБДЕРРАХИМ ХУКЛАИМИ: Работает великолепно. Все роботы, как видите, полностью интегрированы. У нас есть робот-повар, робот-соковыжималка и робот-бармен. После того, как заказ выполнен, включается робот-официант, который автоматически направляется к вам. Вам остаётся только взять напиток и пить его.

Автономный робот на колёсиках делает ненужным общение между людьми, обеспечивая вам покой и безопасность. Али Ярали из компании Delivers.ai объясняет, как интернет-магазины создали спрос на роботизированную доставку.

АЛИ ЯРАЛИ: Во время ковидного карантина число заказов через интернет резко увеличилось. Если вы хотите испытать настоящую бесконтактную доставку, вам нужно выбрать вариант роботизированной доставки. С помощью специального мобильного приложения вы узнаете, что робот прибыл к вашему дому. Мы имеем дело с роботами, которые передвигаются по тротуарам. Каждый из них обслуживает городскую зону диаметром одна миля.

Например, в пешеходной зоне Дубая мы запустим десять роботов. После того как вы сделаете заказ, такой робот направится за ним, а затем привезёт его к вам домой. Роботы оборудованы разными сенсорами: измерение расстояния до объектов, спутниковой навигацией, ультразвуковыми эхолокаторами.

Таким образом, они будут обнаруживать и избегать препятствий на тротуаре. В будущем к ним присоединятся летательные беспилотные аппараты доставки, автомобили без водителей. Тротуарный робот — это самый простой вариант.

К набору умных устройств добавились микросхемы для ногтей. Их установкой занимается в своем салоне красоты Нур Макерем.

НУР МАКЕРЕМ: Эта идея родилась у нас вскоре после начала пандемии. Я размышляла над тем, как мы можем обеспечить социальное дистанцирование.

Это — крошечная микросхема. Дамы могут спрятать её под лаком для ногтей. Им нравится рассказывать о своих страничках в соцсетях коллегам по работе, особенно если речь идёт о страничках их компаний. Мы можем записать эту и любую другую информацию по заказу клиента на чип с бесконтактной передачей информации. С его помощью можно оплачивать покупки, парковку или открывать дверь гостиничного номера. Мы продолжаем работать над этим.

Все эти инновации дают хороший пример того, как технологии всё больше входят в нашу жизнь.

Дата выхода в эфир 07 сентября 2021 года.