Американская компания Hanson Robotics — создатель знаменитого человекоподобного робота Софии — представила своё новое творение, робота-сиделку Грейс, сообщает CNN. Как отмечается в материале канала, в компании убеждены, что робототехника способна преобразить медицину и многие другие сферы, сделав жизнь людей комфортнее, — и, как свидетельствуют успехи сингапурских разработчиков умных машин, такой потенциал у неё действительно есть.

На крыше промышленного здания в Гонконге один робот рисует другого. Её зовут София, и она, наверное, самый известный андроид в мире. Сегодня она делает эскиз городского пейзажа и пишет портрет своей новой сестры по имени Грейс, проявляя таким образом самое человеческое из всех качеств — способность к творчеству.

СОФИЯ: Привет! Добро пожаловать в Hanson Robotics. Сегодня вас буду принимать я, и я этому очень рада. Вы же Кристи?

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ, корреспондент CNN: Да, я Кристи!

СОФИЯ: А я вас ждала.

Мне организовали экскурсию по родному дому Софии — компании Hanson Robotics.

СОФИЯ: Здесь наши высокопрофессиональные аниматоры при помощи нашей патентованной технологии под названием Frubber делают моё лицо более выразительным. Но вообще-то, как я всё время говорю, я — как и аниматоры — тоже делаю лица, причём самые разные. Видите?

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Ого! (Смеётся.)

А ещё мне показали её творения.

СОФИЯ: А вот картины, которые я нарисовала. Я создала их при помощи своего компьютерного зрения и очумелых рук. Какая из них вам больше всего нравится?

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Вот эта, она больше всего впечатлила.

СОФИЯ: Интересно. В этом году София «продала» свой автопортрет почти за 700 тысяч долларов. Эта картина стала первой проданной NFT-работой, созданной роботом. ДЭВИД ХЭНСОН, основатель и генеральный директор Hanson Robotics: Я почти каждый день поражаюсь новым достижениям в области искусственного интеллекта и робототехники в мире. Мне кажется, что мы только начали приоткрывать всю полноту возможностей в этих сферах.

ГРЕЙС: Давайте позанимаемся тайцзи.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: А давайте!

ГРЕЙС: Так, начинаем упражнение: руки внизу. А теперь поднимите руки вот так.

В этот спектр возможностей, по словам гендиректора Hanson Robotics Дэвида Хэнсона, входит и применение роботов в сфере здравоохранения — согласно заявлениям компании, она планирует начать серийное производство своих андроидов к концу нынешнего года.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Поговорим о «сестре» Софии, Грейс: её вы впервые показали публике совсем недавно, и, если не ошибаюсь, её называют «гуманоидным роботом-ассистентом». Как, на ваш взгляд, её появление изменит сферу здравоохранения?

ДЭВИД ХЭНСОН: Грейс рассчитана на то, чтобы налаживать связи с людьми на эмоциональном уровне. А применение в таком контексте искусственного интеллекта и робототехники позволяет сделать таких «персонажей» и «агентов» доступными для людей в смысле интерактивности.

КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Чем ты занимаешься, Грейс?

ГРЕЙС: Я появилась на свет в 2021-м и являюсь профессиональной медицинской сестрой со специализацией по уходу за пожилыми людьми. Я хочу, чтобы все чувствовали себя комфортно, расслабленно и как дома. Я создана для того, чтобы ухаживать за пациентами.

По словам Хэнсона, создание в роботах так называемой иллюзии живого позволяет повышать их эффективность в качестве специалистов по уходу за больными — и предназначены они не для того, чтобы заменить врачей и медсестёр, а чтобы им помогать. КРИСТИ ЛЮ СТАУТ: Людям, которых настораживает тот факт, что робот выполняет такую ответственную работу, как фельдшерское дело, вы бы что ответили?

ДЭВИД ХЭНСОН: Технология создаётся с полным обеспечением безопасности — мы обеспечиваем многослойную защиту от взлома и похищения данных. Поэтому робот является лишь «проводником», который претворяет в жизнь профессиональные знания лечащих вас медиков.

Как отмечает Хэнсон, пандемия возродила в области робототехники интерес к созданию роботов, которые бы выполняли работу, считающуюся скучной, грязной или опасной.

В минувшем октябре Международная федерация робототехники заявила, что объём продаж медицинских роботов потенциально может увеличиться более чем вдвое, превысив к 2022 году 11 миллиардов долларов.

Ну а в Сингапуре такое принятие на вооружение автоматизации идёт полным ходом — этот город-государство в Южной Азии занимает первое место в мире по количеству роботов на душу населения, в основном благодаря развитию промышленной робототехники.

МАРСЕЛО АНГ, директор Центра передовой робототехники при Национальном университете Сингапура: Сингапур уникален в том смысле, что у нас нет никаких природных ресурсов за исключением людей, то есть наш ресурс — это рабочая сила. Из-за этого мы всецело поддерживаем развитие технологий. Иными словами, Сингапур похож на живую лабораторию.

Одной из таких живых лабораторий является районная больница Чанги: здесь в больничных условиях — которые из-за пандемии для нашей съёмочной группы только симулировали — роботы выполняют самые разные задачи, включая сеансы физиотерапии, развоз грузов, а также стимулирование социализации. Робототехническую программу больницы под названием CHART, благодаря которой в отделениях учреждения появилось более 50 роботов, возглавляет Селина Сиа. Она признаёт, что на пути к внедрению роботов на рабочем месте возникают серьёзные препятствия.

СЕЛИНА СИА: Внедрение робототехники в области здравоохранения было весьма сложной задачей, ведь такие технологии — это, в общем-то, не из разряда «включи и работай», а к тому же они весьма дороги.

Но сингапурских разработчиков это не отпугнуло, и они продолжили создавать собственные изобретения, включая машины для санитарной обработки общественных пространств (среди них, к примеру, дружелюбные роботы-чистильщики от Lionsbot), робота EndoMaster, способного удалять опухоли органов желудочного-кишечного тракта без вскрытия, а также Emma, робота-массажиста производства компании AiTreat, применяемого в традиционной китайской медицине.

По мнению Дэвида Хэнсона, чья компания создала Софию, а теперь ещё и Грейс, робототехника способна преобразить как здравоохранение, так и многие другие сферы.

ДЭВИД ХЭНСОН: Она даёт нам возможность развиваться дальше, приспосабливаться к меняющемуся миру и новым ситуациям, и мы можем, пользуясь этими технологиями, сделать человеческую жизнь лучше и безопаснее.

Материал предоставлен CNN.