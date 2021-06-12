NTD: робот-медсестра, похожая на героя аниме, будет помогать в борьбе с коронавирусом

Гонконгские инженеры запускают новый прототип робота-гуманоида, который будет работать в сфере здравоохранения. Как сообщает NTD, главной задачей Софии будет работа с пожилыми людьми, а также пациентами, которые находятся в изоляции из-за коронавируса. Уже в следующем году такие гуманоиды поступят на работу в больницы Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи.

Гонконгские инженеры, создавшие знаменитого робота-гуманоида Софию, запускают новый прототип. Грейс будет трудиться в сфере здравоохранения. Её главной задачей будет работа с пожилыми людьми, а также пациентами, которые находятся в изоляции из-за COVID-19.

Грейс одета в синюю униформу медсестры и чем-то напоминает героя мультиков-аниме. У неё азиатские черты лица, каштановые волосы и тепловизор на груди. Робот сможет измерить температуру и оценить состояние человека. Он также пользуется искусственным интеллектом и может говорить на английском, китайском языках и кантонском диалекте.

РОБОТ ГРЕЙС: Я могу навещать людей и радовать их с помощью социальной стимуляции, но также могу проводить терапевтическую беседу, брать анализы и помогать медицинским работникам.

По словам основателя компании-разработчика, сходство Грейс с медицинским работником и способность к социальному взаимодействию помогут разгрузить медперсонал в период пандемии.

ДЭВИД ХАНСОН, глава компании-разработчика: Человеческая внешность вызывает доверие и помогает естественному взаимодействию. Мы, люди, настроены на человеческое общение лицом к лицу.

Компания Awakening Health намерена к августу начать массовое производство бета-версии Грейс. Уже в следующем году такие гуманоиды поступят на работу в больницы Гонконга, материкового Китая, Японии и Южной Кореи.

КИМ МИН СУН, профессор Университета Гавайев: Если они смогут поставить таких роботов для социального взаимодействия в приватной обстановке, думаю, это окажет положительное влияние на общество.

Стоимость изготовления одного такого робота сравнима с ценой роскошного автомобиля. Однако разработчики уверяют, что, когда начнётся их массовое производство, расходы значительно сократятся.

Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.