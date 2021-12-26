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Fox News: сотрудники администрации Байдена недовольны условиями труда и думают о смене работы

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Сотрудники Белого дома недовольны своей работой и жалуются на отсутствие духа товарищества и общего ощущения радости на службе, сообщает Fox News. Как передаёт сайт телеканала, негодование работников администрации президента выросло настолько, что они анонимно пожаловались в прессу в надежде, что начальство услышит их. По словам издания, многие признались, что уже подумывают о смене работы.
Fox News: сотрудники администрации Байдена недовольны условиями труда и думают о смене работы
Reuters

Сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что анонимно слили информацию в СМИ в надежде, что более высокопоставленные служащие будут таким образом предупреждены об отсутствии духа товарищества и общего ощущения радости на рабочем месте, сообщает Fox News со ссылкой на сообщения американских СМИ.

«Большая часть естественной координации, которая обычно осуществляется в нормально функционирующем Белом доме, была утрачена, и не было предпринято никаких активных усилий, чтобы восполнить это путём сознательного тим-билдинга», — заявил один из чиновников Белого дома.

Сотрудники говорят, что испытывали трудности в связи с виртуальными меоприятиями, а некоторые жаловались, что люди, не входящие во внутрений круг Байдена, часто остаются в стороне.

Кроме того, сотрудники рассказывали, что их место на ряде мероприятий занимали работники окрестностей столицы из-за «лотерейной системы», используемой для определения того, кто должен приходить на определённые собрания. «Также выглядит лицемерным и ироничным, что президент, чей бренд построен на сочувствии и семейных ценностях, проводит кадровую политику, которая противоречит этому бренду», — заметил один из служащих.

Многие работники заявили, что находятся в процессе обновления своих резюме и начнут искать новые рабочие места в следующем году, как только президент официально отпразднует годовщину своего пребывания на этом посту, передаёт издание.

Как напоминает сайт телеканала, сотрудники офиса вице-президента Камалы Харрис уже начали «собирать вещи». О своём уходе уже объявили директор по коммуникациям Харрис Эшли Этьен и старший советник Симона Сандер. Несколько других, как сообщается, планируют вскоре последовать их примеру.

Недовольство в Белом доме появилось на фоне продолжающегося снижения рейтинга Байдена и Харрис в период, когда американцы сталкиваются с рекордно высокой инфляцией, резким ростом цен на газ, проблемами с цепочками поставок, новым вариантом коронавируса «омикрон», продолжающимся кризисом на границе и ростом напряжённости в отношениях с Россией и Китаем, напоминает Fox News.
 
По данным недавнего опроса NPR/Marist рейтинг одобрения президента составляет 43%, а неодобрения — 51%. Ещё один национальный опрос, проведённый Монмутским университетом, счёл, что эти цифры составляют 40% и 50% соответственно. Некоторые опросы показывают, что рейтинг одобрения Байдена ещё ниже, отмечает издание. Положение Харрис ещё хуже. Опрос, проведённый в прошлом месяце, показал, что её рейтинг одобрения составляет 28%.
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