Fox News: сотрудники администрации Байдена недовольны условиями труда и думают о смене работы
Сотрудники Белого дома недовольны своей работой до такой степени, что анонимно слили информацию в СМИ в надежде, что более высокопоставленные служащие будут таким образом предупреждены об отсутствии духа товарищества и общего ощущения радости на рабочем месте, сообщает Fox News со ссылкой на сообщения американских СМИ.
«Большая часть естественной координации, которая обычно осуществляется в нормально функционирующем Белом доме, была утрачена, и не было предпринято никаких активных усилий, чтобы восполнить это путём сознательного тим-билдинга», — заявил один из чиновников Белого дома.
Сотрудники говорят, что испытывали трудности в связи с виртуальными меоприятиями, а некоторые жаловались, что люди, не входящие во внутрений круг Байдена, часто остаются в стороне.
Кроме того, сотрудники рассказывали, что их место на ряде мероприятий занимали работники окрестностей столицы из-за «лотерейной системы», используемой для определения того, кто должен приходить на определённые собрания. «Также выглядит лицемерным и ироничным, что президент, чей бренд построен на сочувствии и семейных ценностях, проводит кадровую политику, которая противоречит этому бренду», — заметил один из служащих.
Многие работники заявили, что находятся в процессе обновления своих резюме и начнут искать новые рабочие места в следующем году, как только президент официально отпразднует годовщину своего пребывания на этом посту, передаёт издание.
Как напоминает сайт телеканала, сотрудники офиса вице-президента Камалы Харрис уже начали «собирать вещи». О своём уходе уже объявили директор по коммуникациям Харрис Эшли Этьен и старший советник Симона Сандер. Несколько других, как сообщается, планируют вскоре последовать их примеру.
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