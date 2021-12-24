The Telegraph: нерешительный Байден подорвал репутацию Запада в глазах остального мира

Год, который должен был ознаменовать долгожданное возрождение западного альянса и его влияния, благодаря политике Байдена принёс не просто горькое разочарование, а катастрофу невероятных масштабов. Как пишет The Telegraph, именно на лидере США лежит большая часть вины за резкое падение западного престижа, поскольку его слабость и нерешительность очевидны для всех, особенно для противников вроде Китая и России.

С приходом Джо Байдена в Овальный кабинет в начале года забрезжили надежды, что его президентство излечит злобу и разногласия, омрачившие трансатлантические отношения при его предшественнике Дональде Трампе. Байден сам об этом заявил, пообещав в своей инаугурационной речи «защищать демократию», а в последующем выступлении в Госдепартаменте — восстановить ведущие позиции Вашингтона на мировой арене. Однако, как пишет The Telegraph, год, который должен был ознаменовать долгожданное возрождение западного альянса и его влияния, принёс не просто горькое разочарование, а катастрофу невероятных масштабов.

Как отмечает автор материала, Байден заявил, что «Америка вернулась, и дипломатия тоже», пообещав, что его администрация будет «восстанавливать престиж и моральный авторитет». Однако сегодня его слова звучат бессмысленно, поскольку американский президент не только не восстановил гегемонию Запада на мировой арене, но и допустил «катастрофическую эрозию западного влияния».

«Именно на лидере США лежит большая часть вины за резкое падение западного престижа, поскольку его слабость и нерешительность очевидны для всех, особенно для противников вроде Китая и России», — пишет автор статьи.

По его мнению, последний бастион доверия к администрации Байдена рухнул с летним бегством американских войск из Кабула, после чего США лишились стратегического присутствия в регионе, который рискует уйти под влияние Пекина.

Как заключает автор материала, отсутствие мощного и эффективного руководства в западном альянсе является серьёзным поводом для беспокойства в новом году, не в последнюю очередь потому, что Запад становится уязвимее. Как предупреждал бывший глава британских вооружённых сил генерал Ник Картер, пожалуй, главный риск любого обострения между Западом и его противниками в том, что трагический просчёт любой из сторон может привести к открытому военному противостоянию. И это особенно видно на примере Украины: Путин не сбавляет воинственности к остальной Европе, и один неверный шаг его сил может закончиться трагически.

«От Пекина до Москвы и от Тегерана до Кабула, мир в 2022 году явно может стать опаснее, чем сегодня. Главная беда Запада в том, что нам остро не хватает сильного и единого руководства, без которого решить вставшие перед нами задачи не удастся», — подводит итог автор The Telegraph.