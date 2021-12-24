The Telegraph: нерешительный Байден подорвал репутацию Запада в глазах остального мира
С приходом Джо Байдена в Овальный кабинет в начале года забрезжили надежды, что его президентство излечит злобу и разногласия, омрачившие трансатлантические отношения при его предшественнике Дональде Трампе. Байден сам об этом заявил, пообещав в своей инаугурационной речи «защищать демократию», а в последующем выступлении в Госдепартаменте — восстановить ведущие позиции Вашингтона на мировой арене. Однако, как пишет The Telegraph, год, который должен был ознаменовать долгожданное возрождение западного альянса и его влияния, принёс не просто горькое разочарование, а катастрофу невероятных масштабов.
Как отмечает автор материала, Байден заявил, что «Америка вернулась, и дипломатия тоже», пообещав, что его администрация будет «восстанавливать престиж и моральный авторитет». Однако сегодня его слова звучат бессмысленно, поскольку американский президент не только не восстановил гегемонию Запада на мировой арене, но и допустил «катастрофическую эрозию западного влияния».
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