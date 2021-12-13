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Guardian: производственная травма — в Германии присудили компенсацию за несчастный случай на удалёнке

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Суд в Германии присудил немцу компенсацию за травму, которую он получил дома во время удалённой работы, передаёт The Guardian. Суд посчитал, что мужчина, который поскользнулся, упал и сломал позвонок по пути от кровати до рабочего стола, пострадал во время «поездки» на работу, что подразумевает выплату страховки от несчастного случая на производстве.
Guardian: производственная травма — в Германии присудили компенсацию за несчастный случай на удалёнке
Reuters

Федеральный социальный суд Германии постановил, что мужчина, который поскользнулся, пока шёл от кровати до компьютера, с которого работает, может претендовать на страховку от несчастного случая на производстве, так как формально направлялся на работу, сообщает The Guardian.

Мужчина работал из дома и спускался по винтовой лестнице к рабочему столу, который находится на этаж ниже от его спальни, когда поскользнулся и сломал позвонок. Страховая компания работодателя не посчитала полученную травму «производственной» и отказалась покрывать расходы, поэтому немец обратился в суд.
 
Два суда низших инстанций отказались считать путь от кровати до домашнего офиса «поездкой» на работу, однако Федеральный социальный суд Германии постановил выплатить мужчине компенсацию. 
 
Судья постановил, что немец обычно приступал к работе «сразу, предварительно не позавтракав». Согласно немецкому законодательству, страхование от несчастных случаев предоставляется только в случае «первой» поездки на работу, так что если бы мужчина пошёл завтракать на кухню и упал, его иск могли бы не удовлетворить.
 
«С истцом произошёл несчастный случай на работе, когда утром он упал по дороге в свой домашний офис», — сказано в постановлении. Согласно решению суда, в случае если застрахованная деятельность осуществляется дома или в другом месте, откуда работает сотрудник, страховая защита должна предоставляться в том же объёме, что и при осуществлении деятельности в офисе.
 
Как отмечает The Guardian, неизвестно, работал ли немец дома в связи с пандемией или стал работать удалённо ещё до введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. В постановлении сказано, что закон распространяется на «удалённые рабочие зоны», которые представляют собой «рабочие места, оборудованные компьютером и установленные работодателем на постоянной основе на частной территории сотрудников».
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Guardian Великобритания Европа
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