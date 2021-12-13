Guardian: производственная травма — в Германии присудили компенсацию за несчастный случай на удалёнке

Суд в Германии присудил немцу компенсацию за травму, которую он получил дома во время удалённой работы, передаёт The Guardian. Суд посчитал, что мужчина, который поскользнулся, упал и сломал позвонок по пути от кровати до рабочего стола, пострадал во время «поездки» на работу, что подразумевает выплату страховки от несчастного случая на производстве.

Федеральный социальный суд Германии постановил, что мужчина, который поскользнулся, пока шёл от кровати до компьютера, с которого работает, может претендовать на страховку от несчастного случая на производстве, так как формально направлялся на работу, сообщает The Guardian.

Мужчина работал из дома и спускался по винтовой лестнице к рабочему столу, который находится на этаж ниже от его спальни, когда поскользнулся и сломал позвонок. Страховая компания работодателя не посчитала полученную травму «производственной» и отказалась покрывать расходы, поэтому немец обратился в суд.

Два суда низших инстанций отказались считать путь от кровати до домашнего офиса «поездкой» на работу, однако Федеральный социальный суд Германии постановил выплатить мужчине компенсацию.

Судья постановил, что немец обычно приступал к работе «сразу, предварительно не позавтракав». Согласно немецкому законодательству, страхование от несчастных случаев предоставляется только в случае «первой» поездки на работу, так что если бы мужчина пошёл завтракать на кухню и упал, его иск могли бы не удовлетворить.

«С истцом произошёл несчастный случай на работе, когда утром он упал по дороге в свой домашний офис», — сказано в постановлении. Согласно решению суда, в случае если застрахованная деятельность осуществляется дома или в другом месте, откуда работает сотрудник, страховая защита должна предоставляться в том же объёме, что и при осуществлении деятельности в офисе.

Как отмечает The Guardian, неизвестно, работал ли немец дома в связи с пандемией или стал работать удалённо ещё до введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. В постановлении сказано, что закон распространяется на «удалённые рабочие зоны», которые представляют собой «рабочие места, оборудованные компьютером и установленные работодателем на постоянной основе на частной территории сотрудников».