NBC: думают, что мы роботы, — работники американского фастфуда требуют лучших условий труда

В Калифорнии работники сферы фастфуда вышли на демонстрацию с требованием улучшить им условия труда и поднять зарплаты. По их словам, иногда им приходится работать по 16 часов, иногда — по семь дней подряд, при этом в помещении может даже не быть кондиционера, сообщает NBC News.

Работники сферы фастфуда по всему штату Калифорния повернулись против компаний, на которые работают. Сегодня они проводят митинги, требуя покончить с условиями работы, которые, по их мнению, небезопасны и несправедливы.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: У нас нет кондиционера, нам приходится работать по 16 часов в день. Мы устаём, и иногда нам приходится работать по семь дней подряд.

ТОНИ ГИНЬЯРД, журналистка NBC News: На протяжении всей демонстрации здесь, в Монтерей-Парк всё было, как обычно. Большинство работников, которые принимают участие в этой демонстрации, работают в McDonald’s, но на разных должностях. И говорят они в едином порыве.

ИМЕЛЬДА РОЗАЛЕС, протестующая: Я люблю свою работу, но не люблю компанию.

Мы потеряли Имельду Розалес в толпе. Она, как и другие, давно работает в McDonald’s. Она cначала выступала за повышение зарплаты во время кампании по борьбе за минимальную зарплату в размере 15 долларов в час. Теперь она выступает за принятие законопроекта 257 Ассамблеи Калифорнии, так называемого акта о фастфуде.

ОРАТОР НА СЦЕНЕ: Это не новая идея, и относится она к бизнесу. Мы говорим про бизнес и только про бизнес. Хороший бизнес строится на том, чтобы относиться к своим работникам с достоинством, с уважением.

ИМЕЛЬДА РОЗАЛЕС: Они владеют компанией, и им плевать. Они управляют компанией, и им плевать на нас. Они считают, что мы роботы.

Акт об отчётности и стандартизации компаний фастфуда создаст совет по сектору фастфуда. Сотрудники получат место за столом переговоров и голос при определении стандартов рабочего места, условий работы, зарплат и режима работы.

ТОНИ ГИНЬЯРД: Скажи, о какой работе ты мечтаешь?

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Мы хотим, чтобы генеральные управляющие всё хорошо устроили в McDonald’s, потому что я знаю, как себя чувствуют сотрудники.

ТОНИ ГИНЬЯРД: Тони Гиньярд из Монтерей-Парк для NBC News.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.