BFM TV: «даже крысы не приходят» — парижане целый месяц митингуют против соседства с токсикоманами

Жители парижского квартала Порт-де-ла-Вилетт и пригородов уже больше месяца вынуждены жить рядом с токсикоманами, которых мэрия разместила в местном сквере. Устав от антисанитарии и постоянного страха, люди требуют от властей принять долгосрочные решения, а не перевозить наркоманов из одного места в другое, передаёт BFM TV.

ПАРИЖАНЕ: (Скандируют.) Нет крэку у наших дверей!

Эти жители Сен-Сен-Дени доведены до предела: уже почти 40 дней они живут рядом с токсикоманами, которые сидят на крэке.

МАЙК, живёт рядом со сквером Порт-де-ла-Вилетт, Париж: Наша повседневная жизнь — это ходить (по улицам. — ИноТВ) со страхом внутри. Знаете, каково это? Это когда вы выходите из метро, не зная, что с вами сейчас может случиться.

Всё это началось после эвакуации потребителей крэка из парка д’Эоль в сквер Порт-де-ла-Вилетт на границе департамента Сен-Сен-Дени. Принятое властями решение должно было стать временным. Чтобы не дать этим токсикоманам перебраться в Сен-Сен-Дени, рядом с парком, пролегающим между Парижем и пригородом, воздвигли стену, перед которой собираются митингующие. Однако для местных жителей стена — не выход, а позор.

СТЕФАНИ БЁНУА, член коллектива «93-й против крэка»: В районе началась такая антисанитария, что даже крысы больше сюда не приходят. Вместо травы теперь густая и липкая 20-сантиметровая грязь, в которой они (наркоманы. — ИноТВ) валяются. Оставляю на откуп вашему воображению, какие кожные болезни здесь также начинают зарождаться.

Все (митингующие. — ИноТВ) скорее требуют медицинскую помощь для этих токсикоманов.

НОЛАН, живёт рядом со сквером Порт-де-ла-Вилетт, Париж: Мы не хотим, чтобы в очередной раз перемещали токсикоманов, что является единственным ответом правительства, которого придерживались все эти годы. Мы хотим, чтобы на этот раз приняли долгосрочные решения. Мы не знаем, какими они должны быть: залы для принятия наркотиков или что-то другое.

В прошлый четверг в этом сквере нашли бездушное тело 20-летней женщины. Она умерла от передозировки героином.