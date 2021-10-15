BFM TV: жители негодуют, власти бездействуют — в Париже проблема токсикоманов не сдвинулась с мёртвой точки

Спустя три недели после перевоза группы токсикоманов в парк Ла-Вилетт жители пригородов Парижа продолжают протестовать против такого решения властей, передаёт BFM TV. Пока они устраивают митинги и отправляют письмо премьер-министру, мэр столицы Анн Идальго и префект полиции перекладывают вину друг на друга, не предлагая никаких конкретных шагов по улучшению ситуации.

Вчера на совете Парижа префект полиции и мэр Парижа без устали перекладывали ответственность друг на друга, при этом не предлагая конкретного решения.

ДИДЬЕ ЛАЛЬМАН, префект полиции Парижа: Это решение относилось не только к полиции, оно также и прежде всего является медицинским и социальным.

АНН ИДАЛЬГО, мэр Парижа: Я считаю возмутительным то, что единственным ответом властей стало перемещение проблемы.

В то же время позади Дома инвалидов снова собралась сотня местных жителей, чтобы выступить против неудовлетворительного урегулирования проблемы с токсикоманами. Они сетуют на отсутствие политических решений.

ФРАНЦУЗ: Чтобы ситуация стала устойчивой, необходим долгосрочный план, и для этого надо создать центры реабилитации токсикоманов.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы слишком (долго. — ИноТВ) играли в пинг-понг между правительством и городскими властями. Этому пришёл конец, население больше не может терпеть эти игры.

На встречу также пришли представители администрации, например мэр Обервилье. Она упомянула о стене, построенной между (парком. — ИноТВ) Ла-Вилетт и (пригородом Парижа. — ИноТВ) Пантеном.

КАРИН ФРАНКЛЕ, мэр Обервилье: Мы боремся с изоляцией наших территорий, и увидеть стену было чрезвычайно тяжело. Не могу в это поверить. Одна из жительниц справедливо заметила: «Мы можем организовать Олимпийские игры через несколько лет, а здесь, за несколько недель, мы не можем создать необходимую структуру». Я в это не верю.

Затем протестующие отправились к Матиньонскому дворцу, чтобы попытаться передать письмо со своими требованиями премьер-министру. Однако за несколько метров до цели их остановил полицейский блокпост, поэтому под аплодисменты представители администрации отдали письмо одному из жандармов. Он должен передать его руководителю аппарата (премьер-министра. — ИноТВ) Жана Кастекса.