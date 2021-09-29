BFM TV Оригинал

BFM TV: на новом месте токсикоманы Парижа создают угрозу ДТП и мешают жителям пригородов

Материал представлен в переводе ИноТВ
После возмущения жителей XIX округа власти Парижа эвакуировали наркоманов в сквер у окружной дороги, где они в невменяемом состоянии выходят на дорогу и создают угрозу ДТП, сообщает BFM TV. Такое соседство создаёт неудобства для жителей пригородов, которым приходится менять привычные маршруты до метро и обходить скопление наркоманов, пристающих к прохожим.

СЕДРИК ФЭШ, репортёр программы «Первый выпуск»: О, вы легко это поймёте благодаря расположению на местности. Я стою в Париже, позади меня вы видите окружную дорогу, а по ту сторону дороги пригороды Пантен и Обервилье. А стену построили позади меня, вон там, под окружной дорогой, чтобы токсикоманы, которых вывезли сюда, не перебрались в соседние города. Токсикоманы находятся там, вы их не видите, потому что темно, их около 50 человек.

Что же изменилось? Я испытал это на себе: токсикоманы к вам подходят. Они не всегда агрессивно настроены, но очень настойчивые, они вас преследуют. Так было и со мной. Здесь оживлённое дорожное движение, и часто можно услышать гудки и визг шин, потому что эти люди находятся в невменяемом состоянии, под действием веществ, которые они употребляли всю ночь. Они бродят среди машин. Существует реальная угроза ДТП.
 
Кроме того возможно, вы их не увидите во время прямого включения, но множество жителей из пригородов Пантен и Обервилье проходят здесь, чтобы поехать в Париж. Они проходят совсем рядом со сквером, где собираются токсикоманы. Жительница этого квартала, с которой я говорил вчера по телефону, сказала: «Мы стараемся не садиться в метро на станции «Катр-Шёма», потому что там часто торгуют наркотиками, поэтому мы идём на другую сторону, в сторону Парижа, чтобы сесть в метро. А сейчас мы вынуждены проходить мимо токсикоманов», которые собираются в сквере, рядом с которым я стою.
 
АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Спасибо, Седрик.
 
Дата выхода в эфир 27 сентября 2021 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
BFM TV Франция Европа
теги
автомобиль метро наркотики наркотрафик Париж преступление транспорт Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров