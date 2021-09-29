BFM TV: на новом месте токсикоманы Парижа создают угрозу ДТП и мешают жителям пригородов
СЕДРИК ФЭШ, репортёр программы «Первый выпуск»: О, вы легко это поймёте благодаря расположению на местности. Я стою в Париже, позади меня вы видите окружную дорогу, а по ту сторону дороги — пригороды Пантен и Обервилье. А стену построили позади меня, вон там, под окружной дорогой, чтобы токсикоманы, которых вывезли сюда, не перебрались в соседние города. Токсикоманы находятся там, вы их не видите, потому что темно, их около 50 человек.
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