BFM TV: на новом месте токсикоманы Парижа создают угрозу ДТП и мешают жителям пригородов

После возмущения жителей XIX округа власти Парижа эвакуировали наркоманов в сквер у окружной дороги, где они в невменяемом состоянии выходят на дорогу и создают угрозу ДТП, сообщает BFM TV. Такое соседство создаёт неудобства для жителей пригородов, которым приходится менять привычные маршруты до метро и обходить скопление наркоманов, пристающих к прохожим.

СЕДРИК ФЭШ, репортёр программы «Первый выпуск»: О, вы легко это поймёте благодаря расположению на местности. Я стою в Париже, позади меня вы видите окружную дорогу, а по ту сторону дороги — пригороды Пантен и Обервилье. А стену построили позади меня, вон там, под окружной дорогой, чтобы токсикоманы, которых вывезли сюда, не перебрались в соседние города. Токсикоманы находятся там, вы их не видите, потому что темно, их около 50 человек.

Что же изменилось? Я испытал это на себе: токсикоманы к вам подходят. Они не всегда агрессивно настроены, но очень настойчивые, они вас преследуют. Так было и со мной. Здесь оживлённое дорожное движение, и часто можно услышать гудки и визг шин, потому что эти люди находятся в невменяемом состоянии, под действием веществ, которые они употребляли всю ночь. Они бродят среди машин. Существует реальная угроза ДТП.

Кроме того — возможно, вы их не увидите во время прямого включения, но множество жителей из пригородов Пантен и Обервилье проходят здесь, чтобы поехать в Париж. Они проходят совсем рядом со сквером, где собираются токсикоманы. Жительница этого квартала, с которой я говорил вчера по телефону, сказала: «Мы стараемся не садиться в метро на станции «Катр-Шёма», потому что там часто торгуют наркотиками, поэтому мы идём на другую сторону, в сторону Парижа, чтобы сесть в метро. А сейчас мы вынуждены проходить мимо токсикоманов», которые собираются в сквере, рядом с которым я стою.

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Спасибо, Седрик.