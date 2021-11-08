Welt: смерть беременной женщины в Польше вызвала новую волну протестов против запрета абортов

В Польше прошли массовые протесты против ужесточённого законодательства в отношении абортов, сообщает Welt. Акции спровоцировала смерть 30-летней беременной женщины, скончавшейся в больнице от сепсиса: из-за нового закона опасавшиеся уголовного преследования врачи заняли выжидательную позицию и воздерживались от прерывания беременности до момента смерти плода. Правительство Польши считает произошедшее врачебной ошибкой.

«Ни одна больше!», «Убийцы», — написано на плакатах, которые разгневанно держат в руках многие из 10 тысяч протестующих в Варшаве. Разгневанно, потому что 30-летняя Изабелла умерла из-за осложнений на 22-й неделе беременности. Её матери ясно, что врачи опасались уголовного преследования и хотели дождаться смерти плода вместо того, чтобы прервать беременность.

«Ребёнок весит 485 граммов. Благодаря закону об абортах, мне сейчас приходится лежать здесь. И они ничего не могут сделать», — мать читает вслух одно из последних сообщений своей дочери. Вскоре после этого 30-летняя девушка умирает от септического шока. Вот уже год аборты проводятся здесь лишь в том случае, если беременность наступила в результате изнасилования или при угрозе жизни матери.

В то время как правительство Польши обвиняет врачей и продолжает придерживаться сурового законодательства в отношении абортов, в Германии потенциальная «светофорная» коалиция (СДПГ, зелёные и СвДП. — ИноТВ), по всей видимости, обсуждает либерализацию закона об абортах. По мнению зелёных, параграф 219а Уголовного кодекса ФРГ о запрете на публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности должен быть наконец отменён.

РИКАРДА ЛАНГ, «Союз 90/Зелёные», представитель по правам женщин: Этот якобы запрет рекламы абортов в конечном итоге является не более чем запретом на информацию. То есть медики, выполняющие процедуру прерывания беременности, подвергаются уголовной ответственности за простое предоставление информации о врачебной практике.

К тому же число абортов падает с годами. В 2000 году было совершено около 135 тысяч абортов, в 2020 году — всего около 100 тысяч. В женских правозащитных организациях считают, что отмена запрета на рекламу не вызовет резкий рост их числа.

ИНГЕ БЕЛЛ, некоммерческая организация по защите прав женщин Terre des Femmes: Тот, кто думает, что женщины делали бы больше абортов, если бы у них было больше информации об этом, является глубоким женоненавистником. Ни одна женщина не сделает аборт по легкомыслию.

И ограничительные запреты, как в Польше, не снижают число абортов, а способствуют распространению нелегальных абортов, представляющих опасность для жизни и здоровья женщин.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2021 года.