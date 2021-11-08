Welt: смерть беременной женщины в Польше вызвала новую волну протестов против запрета абортов
«Ни одна больше!», «Убийцы», — написано на плакатах, которые разгневанно держат в руках многие из 10 тысяч протестующих в Варшаве. Разгневанно, потому что 30-летняя Изабелла умерла из-за осложнений на 22-й неделе беременности. Её матери ясно, что врачи опасались уголовного преследования и хотели дождаться смерти плода вместо того, чтобы прервать беременность.
«Ребёнок весит 485 граммов. Благодаря закону об абортах, мне сейчас приходится лежать здесь. И они ничего не могут сделать», — мать читает вслух одно из последних сообщений своей дочери. Вскоре после этого 30-летняя девушка умирает от септического шока. Вот уже год аборты проводятся здесь лишь в том случае, если беременность наступила в результате изнасилования или при угрозе жизни матери.
В то время как правительство Польши обвиняет врачей и продолжает придерживаться сурового законодательства в отношении абортов, в Германии потенциальная «светофорная» коалиция (СДПГ, зелёные и СвДП. — ИноТВ), по всей видимости, обсуждает либерализацию закона об абортах. По мнению зелёных, параграф 219а Уголовного кодекса ФРГ о запрете на публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности должен быть наконец отменён.
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