Euronews: публикация решения о запрете абортов спровоцировала в Польше новые протесты

Тысячи людей вышли протестовать на улицы Варшавы и других городов Польши после того, как в «Официальном вестнике» было опубликовано и вступило в силу решение Конституционного суда Польши о запрете абортов. Протестующие требовали отставки правительства и ухода с политической арены правящей партии «Закон и справедливость». Однако подойти вплотную к штаб-квартире правящей партии им помешали усиленные полицейские кордоны, передаёт Euronews.

Сразу после публикации в «Официальном вестнике» решения Конституционного суда Польши о запрете абортов по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери, тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов. В столице участники акции, инициатором которой снова выступило гражданское движение «Женская забастовка», собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу.



Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания запрещены. От здания суда разросшийся до нескольких тысяч кортеж направился к штаб-квартире правящей партии «Закон и справедливость». Но подойти вплотную к зданию людям помешали усиленные полицейские кордоны.

Собравшиеся требовали отставки правительства и ухода с политической арены партии «Закон и справедливость». Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября решения о запрете абортов, аргументируя отсрочку необходимостью получить письменное обоснование Конституционного суда.



В «Официальном вестнике» говорится, что человек «с момента зачатия имеет право на жизнь», что гарантировано основным законом Польши. Теперь обоснованием для аборта является изнасилование, необратимое поражение плода, опасность для здоровья матери.



Дата выхода в эфир 28 января 2021 года.