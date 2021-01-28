Euronews: публикация решения о запрете абортов спровоцировала в Польше новые протесты

Тысячи людей вышли протестовать на улицы Варшавы и других городов Польши после того, как в «Официальном вестнике» было опубликовано и вступило в силу решение Конституционного суда Польши о запрете абортов. Протестующие требовали отставки правительства и ухода с политической арены правящей партии «Закон и справедливость». Однако подойти вплотную к штаб-квартире правящей партии им помешали усиленные полицейские кордоны, передаёт Euronews.
Сразу после публикации в «Официальном вестнике» решения Конституционного суда Польши о запрете абортов по причине, не угрожающей жизни и здоровью матери, тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других городов. В столице участники акции, инициатором которой снова выступило гражданское движение «Женская забастовка», собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу.
Полиция через громкоговорители призывала всех собравшихся разойтись, так как из-за пандемии массовые собрания запрещены. От здания суда разросшийся до нескольких тысяч кортеж направился к штаб-квартире правящей партии «Закон и справедливость». Но подойти вплотную к зданию людям помешали усиленные полицейские кордоны.
Собравшиеся требовали отставки правительства и ухода с политической арены партии «Закон и справедливость». Ранее власти откладывали публикацию принятого 22 октября решения о запрете абортов, аргументируя отсрочку необходимостью получить письменное обоснование Конституционного суда.
В «Официальном вестнике» говорится, что человек «с момента зачатия имеет право на жизнь», что гарантировано основным законом Польши. Теперь обоснованием для аборта является изнасилование, необратимое поражение плода, опасность для здоровья матери.
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