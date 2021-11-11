Interia: «Марш независимости» во время четвёртой волны пандемии — власти играют со здоровьем поляков

Забота о безопасности и здоровье поляков — это лишь пустые слова польских властей. В этом году они национализировали «Марш независимости» 11 ноября в Варшаве, пишет журналист Лукаш Шпирка. На портале Interia он обращает внимание на то, что и оппозиция ведёт себя похоже, то и дело призывая поляков протестовать против запретов на аборт или выхода Польши из ЕС. Именно интересы партий, а не здоровье нации, всегда берут верх.

Замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что вчера было зафиксировано 18 550 новых случаев заражения коронавирусом, поэтому вполне возможно, что через 10 дней этот показатель достигнет отметки 40 000 в сутки. Однако польские власти, которые решили национализировать и узаконить «Марш независимости» по случаю Дня независимости Польши 11 ноября, не принимают это близко к сердцу. Впрочем, оппозиция оказалась не лучше, ведь в последнее время она уже дважды призывала к уличным демонстрациям, пишет на портале Interia журналист Лукаш Шпирка.

В статье он напоминает, что примерно год назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к гражданам, которые активно выходили на улицы и протестовали против решения Конституционного суда по запрету абортов, чтобы они воздержались от протестов и представляли свои аргументы в интернет-пространстве. Он аргументировал это тем, что уличные акции могут значительно увеличить количество заражений.

«Сегодня складывается впечатление, что масштабные сборища людей уже не несут риск заражения, потому что именно правящий лагерь национализировал «Марш независимости», полностью узаконив мероприятие, в котором могут принять учатие десятки тысяч человек», — негодует он.

По его мнению, эта ситуация напоминает призывы Дональда Туска к полякам по всей стране выйти на улицы и защищать членство Польши в ЕС, которые имели место месяц назад. Тогда политики правящей партии «Право и справедливость» обвинили своих политических оппонентов в том, что они играют со здоровьем и жизнью людей. В расчёте на политическую выгоду представители партии «Гражданская платформа» пропустили это мимо ушей, потому что рассчитывали на политическую выгоду. Активисты партии «Право и справедливость» не уставали повторять: дистанция, дезинфекция, маска, а сторонники оппозиции указывали на состоявшийся матч при полных трибунах на Национальном стадионе. На прошлой неделе Туск снова мобилизовал людей выйти на улицы, на этот раз в знак протеста после смерти беременной женщины, которой отказали в аборте.

Сегодня в Варшаве ситуация повторится, отмечает автор. В прошлом году, когда по всей стране действовали ограничения в связи с коронавирусом, в том числе запрет на собрания свыше пяти человек, организаторы «Марша независимости» заявили, что он состоится вне зависимости от того, что скажут власти, напоминает он.

Год назад ситуация с пандемией была очень похожей. За день до марша, посвященного Дню независимости, Министерство здравоохранения заявило о 25 000 заражённых человек. Это примерно на 7 000 заражённых больше, чем сегодня. Тогда вторая волна набирала обороты, а сегодня это происходит с четвёртой, сожалеет журналист. «Из мэрии и канцелярии премьер-министра можно услышать слова заботы о безопасности и здоровье поляков. Эту заботу можно поместить в разряд сказок, потому что действия политиков показали: интересы партий всегда берут верх», — резюмирует на портале Interia Лукаш Шпирка.