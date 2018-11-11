ZDF: по вине Дуды марш к 100-летию независимости Польши грозит хаосом

Несмотря на попытки мэра Варшавы Ханны Гронкевич-Вальц отменить марш националистов в польской столице, президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий всё же настояли на его проведении, сообщает ZDF. И теперь в то время как в стране бастуют тысячи полицейских, националисты активно созывают своих сторонников на мероприятие. Празднования могут завершиться хаосом, опасается немецкий телеканал.
Мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц пыталась отменить марш к 100-летию независимости Польши, пишет ZDF. Она так решила из соображений безопасности. Также политик не хотела, чтобы по миру снова разлетелись кадры с фашистами и националистами на улицах польской столицы.
Каждый год 11 ноября в этом мероприятии участвуют десятки тысяч людей. Они выступают против ЕС и миграции, скандируют лозунги «Польша для поляков!» или «Польша — бастион Европы!» «Самоназванные патриоты» обычно маршируют впереди колонны, а сзади к ним присоединяются семьи с детьми, пожилые люди и своим молчаливым присутствием поддерживают тирады ненависти правых сил.
Но президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не позволили Вальц сорвать празднества. Глава государства гарантировал маршу своё личное покровительство, а в качестве организатора мероприятия выступило правительство. При этом они пообещали, что не допустят расистских выкриков и плакатов на красно-белом марше. Но националистам плевать на эти запреты. В социальных сетях они активно призывают людей к участию в мероприятии. К тому же в этом году на юбилей в Варшаву съедутся правые со всей Европы, отмечает автор.
В то же время в стране 14 000 полицейских взяли больничные в знак протеста против условий работы, подчёркивает ZDF. В связи с этим автор опасается, что празднования круглой даты могут завершиться хаосом. И в сложившихся обстоятельствах ответственность за это ляжет на президента и правительство.
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