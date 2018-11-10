GW: экс-премьер Польши напомнил, как 30 лет назад Трамп поляков эксплуатировал

Выборы в конгресс США чем-то напомнили Польшу: большие города — завоевали демократы, остальную часть страны - республиканцы, заявил бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич. В беседе с изданием Gazeta Wyborcza он признал, что у Трампа с его лояльным электоратом есть все шансы остаться на второй срок.

«Я вижу много схожести между выборами в США и в Польше. У нас в больших городах выиграла оппозиция, а в провинциях правящая партия. В Штатах, по сути, дело обстоит похожим образом. Большие города и богатые окрестности завоевали демократы, остальное — республиканцы», — прокомментировал в беседе с изданием Gazeta Wyborcza результаты выборов в конгресс США бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич.

При этом экс-глава правительства Польши отметил, что объявленная Трампом победа безусловно большое преувеличение, также как в случае с главой правящей партии в Польше Ярославом Качиньcким. «В определенном смысле он может праздновать, потому что сенат был защищен республиканцами. Но тем не менее у Трампа нет особых причин для большего удовлетворения, потому что палата представителей имеет на настоящий момент демократическое большинство, что, в свою очередь, очень усложнит ему жизнь и правление», — объяснил политик.

«Я только хочу сказать, что 90 процентов людей, которые за него голосовали два года тому назад, продолжают сильно его поддерживать. То есть дело обстоит похоже, как с партией «Право и справедливость» в Польше», — добавил он. При этом Цимошевич выразил убеждение в том, что избиратели Трампа дисциплинированные и лояльные, они не меняют своего мнения. Это действительно фундамент, на котором Трамп может строить свою кампанию перед очередными выборами. Поэтому несмотря на критические оценки его президентского срока, несмотря на все скандалы и авантюры, у него есть все шансы остаться на второй срок правления.

Цимошевич объясняет, что в обеих палатах американского конгресса царит принцип, что представители партии, имеющей большинство в палате возглавляют все комиссии. Нет разделения комиссий между большинством и оппозицией. В связи с этим демократы будут руководить всеми комиссиями в палате представителей, в том числе и теми, которые вели следствие против Трампа. И это имеет большое значение. Ведь республиканцы, которые до этого руководили комиссиями в обеих палатах, эффективно скрывали неудобные вопросы, которых Трамп явно боится. «Он боится проверки его бизнес-прошлого и налоговых вопросов. Это в первой очередности», — подчеркнул польский политик.

«Россия является предметом следствия, проводимого прокурором Мюллером. Выводы будут касаться вмешательства России в избирательную кампанию, но посмотрим, будут ли они касаться непосредственно Трампа», — отметил Цимошевич и добавил, что вполне возможно, что заключения следствия Мюллера позволят начать процедуру импичмента.

«Два года тому назад после президентских выборов я говорил, что Трамп в момент принятия присяги будет президентом, над головой которого нависает угроза импичмента. Спустя два года я должен сказать, что угроза невелика, потому что республиканский контроль над сенатом делает проведение процедуры импичмента практически невозможным», — признал он.

Преданность избирателей Трампа экс-премьер министр Польши объяснил тем, что они убеждены в том, что в стране ведётся заговор против него. «Смоленская религия в американском исполнении», — отметил он и добавил, что в свою очередь не может понять польских соотечественников, проживающих в Чикаго, которые поддерживают республиканцев и лично Трампа. Ведь известно, что около 30 лет тому назад он нелегально нанимал польских работников, которые находились нелегально в Соединенных Штатах. Их он направил на работу при сносе дома, полного асбеста, не предупредив об этом, не снабдив защитными средствами. Потом он их уволил, не заплатив зарплаты, которую обещал. Им пришлось идти в суд, чтобы спустя несколько лет выиграть дело. «И наши соотечественники, видя, что имеют дело с обманщиком, эксплуататором, человеком, который подвергает своих работников онкологическим заболеваниям, продолжают его поддерживать. Похоже дело обстоит с большинством его приверженцев. Но если начнется разбирательство по проблемам уплаты налогов и докажут, сколько миллионов он не заплатил, то возможно эта солидарность поддержки лопнет», — констатирует он.

Политик не исключил, что следствие может и выкопает некую бомбу, если затронет интересы Трампа, связанные с Россией. Как известно, Трамп не раз был близок к банкротству, но в те времена от банкротства его спасала какая то невидимая рука. Он вдруг получал какие-то миллионы, какие-то компании, создаваемые одним из российских олигархов в Люксембурге, покупали более десяти апартаментов в Trump Tower в Нью-Йорке, вдвойне переплачивая рыночную цену. В результате Трамп в один день зарабатывал много миллионов долларов США, чтобы рассчитаться и избежать банкротства. Можно расследовать также конкурс Miss World 2012 года, организованный в Москве, когда Трамп старался любой ценой встретится с Путиным, и одному из олигархов он обещал золотые горы за организацию такой встречи. Возможно поэтому во время переговоров в Хельсинки с Путиным Трамп вёл себя очень вежливо и прилично, резюмировал в интервью с изданием Gazeta Wyborcza результаты выборов в Конгресс США бывший премьер-министр Польши Влодзимеж Цимошевич.