Newsweek: Трамп объявил, что за «аннексией» Крыма стоит администрация Обамы

На пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп вступил в дискуссию с журналистом, настаивая, что за «аннексией» Крыма стоит администрация Барака Обамы, сообщает Newsweek. От доводов о том, что «захват» полуострова организовал Владимир Путин, Трамп отмахнулся, а ранее и вовсе вспомнил, как провёл с российским лидером «хорошую встречу».

Во время пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп поспорил с одним из журналистов по поводу того, кто всё-таки виноват в том, что «сепаратисты» захватили контроль над Крымским полуостровом в 2014 году, и кто допустил «аннексию» территории Россией.

Как сообщает Newsweek, изначально вопрос касался предстоящих встреч с главами России и КНР. Трамп заявил, что поддерживает позитивные отношения с обоими лидерами, в особенности с Владимиром Путиным.

«Вообще мы провели очень хорошую встречу в России, — отметил американский президент, по всей видимости, имея виду саммит на территории Финляндии, в Хельсинки. — Но вы с этим не согласились. Но ничего страшного, это не имеет никакого значения, потому что вот он я здесь».

Трамп напомнил, что на встрече с Владимиром Путиным они обсуждали украинский конфликт. «Мы много говорили о том, как президент Обама допустил захват большой части украинской территории», — прокомментировал американский лидер. А когда журналист возразил, что за «аннексией»* Крыма стоит не Барак Обама, а Владимир Путин, Трамп снова повторил: «Это была администрация президента Обамы. Это же было при президенте Обаме, верно? Это было не при мне».

На доводы журналиста, что речь идёт об «аннексии» Крыма именно Владимиром Путиным глава Белого дома отмахнулся. «Это допустил президент Обама», — уверен Дональд Трамп.

Четыре года назад при «поддержке» Москвы украинские «сепаратисты» захватили контроль над Крымом, пишет издание. Тогда же Кремль «спешно аннексировал» полуостров, но до сих пор «большая часть международного сообщества» не признаёт вступление Крыма в состав России.

Конфликт на востоке Украины до сих пор продолжается. Трамп и ранее критиковал Барака Обаму за неверные действия. По мнению действующего президента, сам он никогда бы не допустил, чтобы Россия «захватила» территорию другого государства.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



