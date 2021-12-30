Fox News: после 11 месяцев на посту президента Байден наконец понял, что с пандемией должны разбираться штаты, а не он

Во время предвыборной кампании Джо Байден обещал, что, став главой государства, введёт план по «ответственной» борьбе с пандемией, напоминает Fox News. И вот 11 месяцев спустя после своей инаугурации глава Белого дома всё-таки признал, что никакого федерального решения для этой проблемы нет и как разбираться с ней, должен решать каждый штат в зависимости от текущего положения дел.

Для начала давайте совершим прогулку по аллеям памяти и вернёмся в предвыборную кампанию 2020 года, когда ещё кандидат в президенты Джо Байден заявил нам следующее.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я введу в действие план, чтобы ответственно разобраться с этой пандемией. Я уже его составил. Я не собираюсь закрывать экономику, не собираюсь закрывать страну, а собираюсь закрыть вирус.



Но как? С помощью чего ты будешь закрывать вирус? Рон Клейн, тогда ещё советник, а ныне глава аппарата Белого дома, дал нам небольшую подсказку.



РОН КЛЕЙН, глава аппарата Белого дома: Федеральное правительство существует у нас не просто так. Мы столкнулись с подобной всенациональной угрозой, и правительство — федеральное правительство — мобилизуется.



Потребовалось всего-навсего 11 месяцев президентского правления Байдена, чтобы отказаться от его гениального плана.



ДЖО БАЙДЕН: Знаете, нет никакого федерального решения. Это решается на уровне штатов.



Другими словами, они говорят, что это, как оказывается, всё-таки был правильный подход.



ДОНАЛЬД ТРАМП, 45-й президент США: Губернаторы получат полномочия для выработки подхода, которые отвечают различным обстоятельствам их собственных штатов. Каждый штат отличается серьёзнейшим образом.



Байден, возможно, всегда об этом знал и просто распространял удобную ложь о том, что федеральное правительство и расточительная трата триллионов долларов необходимы для освобождения нас от нынешней пандемии.



Разумеется, сейчас даже Байден не может оправдать принятие федеральными властями мер в ответ на пандемию, приходится спрашивать, какие штаты лучше всего справляются с этой работой?



Следует ли нам последовать примеру штатов, выступающих за драконовские меры и обязательную вакцинацию, таких как Нью-Йорк, или штатов, выступающих за свободу, таких как Флорида?



Если вы посмотрите на данные, то выбор абсолютно ясен. У Нью-Йорка с его паспортами о вакцинации и крайне болезненными ограничениями в настоящий момент уровень госпитализаций почти в три раза выше, чем во Флориде.



Аналогичным образом уровень смертности в Нью-Йорке в последние 14 дней более чем в четыре раза выше, чем во Флориде. И наконец уровень безработицы во Флориде составляет всего 4,7 процента, тогда как у Нью-Йорка — 6,6 процента.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.