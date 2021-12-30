Der Spiegel: стихийные протесты противников вакцинации в Мюнхене привели к столкновениям с полицией

В минувшую среду в Мюнхене прошли стихийные выступления противников вакцинации, сообщает Der Spiegel. Изначальная демонстрация на 5 тысяч человек была отменена организаторами из-за несогласия с условиями властей: в результате протест вылился в стихийные прогулки крупных групп демонстрантов по городу, которые в ряде случаев закончились столкновениями с полицией.
В минувшую среду в Мюнхене состоялись крупные демонстрации противников вакцинации, сообщает Der Spiegel. Общая численность участников составила несколько сотен человек, несмотря на то что в центре Мюнхена сейчас действует запрет на крупные собрания.
Как отмечает издание, изначально запланированная на вечер среды массовая демонстрация на 5 тыс. человек была отменена, поскольку организаторы не согласились с предоставленными властями условиями: административный суд Мюнхена утвердил лишь 2 тыс. участников вместо заявленных 5 тыс., а также определил конкретное место проведения митинга. При этом в городе всё равно образовалось несколько крупных групп из протестующих численностью примерно по 100 человек каждая.
С помощью громкоговорителей полиция обвиняла протестующих в участии в несогласованном митинге и угрожала возможными штрафами в размере вплоть до €3 тыс., пишет Der Spiegel. В полиции сообщили, что всего за весь день было зафиксировано 700 правонарушений: штрафы получили два человека, являвшихся организаторами. Как сообщает Der Spiegel, дошло и до небольших столкновений. В десяти случаях сотрудникам полиции пришлось применить дубинки.
Издание напоминает, что предыдущая демонстрация в Мюнхене должна была состояться 22 декабря, однако она также была отменена организаторами из-за несогласия с выдвинутыми условиями. Вместо этого участники отправились на так называемые коронавирусные прогулки, что также привело к столкновениям с полицией.
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