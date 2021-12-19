Welt: Германию захлестнула волна протестов антипрививочников — не обходится без столкновений с полицией

Несмотря на рост заболеваемости и угрозу распространения штамма «омикрон», во многих городах Германии ширятся протесты против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, сообщает Welt. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения с полицией — дело доходит и до задержаний их участников. Пока политики настойчиво призывают к осторожности и соблюдению мер, противники ограничений продолжают планировать новые акции.

Если худшие прогнозы по распространяю штамма «омикрон» подтвердятся, больницы Германии окажутся в серьёзном положении — худшем, чем всё, что было до сих пор. Этот сигнал тревоги исходит от главы Немецкого общества больниц Геральда Гасса. Поэтому, по его словам, срочно необходимы дополнительные ограничения социальных контактов. Несмотря на это, сегодня вечером тысячи человек в нескольких городах намерены выйти на улицы в знак протеста против политики федерального правительства в области борьбы с коронавирусом. Вчера вечером также прошли акции протеста. Подробности в репортаже Пердиты Хайзе.

Громкое, очень громкое сопротивление. Вчера под лозунгом «Билефельд восстаёт» на улицы центра города вышли более 2 тысяч человек. Между полицией и демонстрантами раз за разом происходили столкновения. Было задержано несколько человек. Люди пришли сюда, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Глава недавно созданного федеральным правительством антикризисного штаба ещё в середине дня подчеркнул, насколько важны правила для того, чтобы подавить четвёртую волну.

КАРСТЕН БРОЙЕР, руководитель антикризисного штаба: Поэтому прежде всего каждый из нас должен не только соблюдать известные всем нам гигиенические меры, не только сказать себе о том, что на Рождество и Новый год мы будем вести себя немного осторожней или, может быть, ещё более осторожней, но прежде всего увеличить долю вакцинированных, также сделав прививку.

Ситуация может ухудшиться даже сегодня. Демонстрации противников политики в области борьбы с коронавирусом запланированы во многих городах Германии. Ожидается, что самая многочисленная состоится в Гамбурге — в ней примет участие около 8 тысяч человек. Тысячи человек планируют выйти на улицы и в Нижней Саксонии. Премьер-министр Вайль вновь обратился к жителям земли с настойчивым призывом.

ШТЕФАН ВАЙЛЬ, СДПГ, премьер-министр Нижней Саксонии: Мы видим, что нагрузка на наши больницы уже сейчас высока. Она не низкая, она высокая. Я говорю это потому, что пятая волна, которая представлена, в частности, штаммом «омикрон», по нашим оценкам, ударит по обществу, которое и без этого сталкивается с очень высокой вирусной нагрузкой. И мы как раз наблюдаем это в больницах.

Вечером противники и сторонники мер по борьбе с коронавирусом практически мирно встретились друг с другом перед зданием ландтага в Потсдаме. Партия «Альтернатива для Германии» воспользовалась возможностью вновь заявить о своей позиции и выступить против коронавирусных ограничений. В то же время 257 свечей на ступенях церкви Святого Николая напомнили о потсдамцах, ставших жертвами коронавируса.

Дата выхода в эфир 18 декабря 2021 года.