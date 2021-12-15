Das Erste: не все аптеки в Германии сообщают полиции о поддельных справках о вакцинации

В Германии участились случаи подачи фальшивых справок о вакцинации, однако не все аптекари сообщают о фактах правонарушения в полицию, сообщает Das Erste. По словам аптекаря из Берлина Максимиллиана Вильке, сотрудники аптек сталкиваются с правовой неопределённостью, поскольку с одной стороны они должны сообщить о нарушении, а с другой — обязаны хранить профессиональную тайну.

Вполне возможно нас скоро ждут послабления для трижды привитых. Для кого-то это будет дополнительным стимулом к ревакцинации, а для непривитых, возможно — поводом приобрести поддельный сертификат о вакцинации. Уже сейчас сотрудники аптек ежедневно выявляют многочисленные подделки: при этом они не всегда сообщают об этом — что было выяснено в расследовании NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Многие сотрудники аптек опасаются, что тем самым нарушают принцип профессиональной тайны.

С тех пор, как в силу снова вступили коронавирусные ограничения, в аптеку к Максимиллиану Вильке ходит всё больше посетителей, желающих оформить цифровой сертификат о вакцинации. Однако, по оценкам самого Вильке, от 5, до 10% клиентов предоставляют фальшивые справки о вакцинации, нарушая закон. Однако аптекарь больше не сообщает об этих правонарушениях.

МАКСИМИЛЛИАН ВИЛЬКЕ, сотрудник аптеки в районе Лихтенберг, Берлин: К сожалению, для аптек в данном вопросе существует неясность с точки зрения права. Мы, как аптекари, обязаны соблюдать профессиональную тайну, поэтому мы должны очень внимательно следить за тем, не нарушаем ли мы наш, так называемый, аптекарский обет молчания.

Поэтому, при получении фальшивой справки, Вильке ограничивается тем, что не оформляет цифровой сертификат. Такая линия поведения рекомендуется федеральным объединением немецких аптекарей. Генеральной рекомендации о сообщении информации о фальшивых справках в полицию нет.

ГАБРИЭЛА РЕГИНА ОВЕРВИНИНГ, президент федерального объединения немецких аптекарей: Каждый аптекарь должен принимать решение самостоятельно. Я не хочу указывать своим коллегам, что они обязаны поступать так или иначе. Тем более, что случаи бывают очень разные.

В федеральных землях правила оценивают весьма по-разному. В Саксонии аптекарей призывают сообщать о фактах предоставления фальшивых справок, а в Баварии местные аптекари могут советоваться с прокуратурой. В министерстве здравоохранения на соответствующий запрос ответили, что в ведомстве нет сведений о том, что аптекари не будут сообщать о фальшивых справках. Однако в министерстве серьёзно воспринимают расследование в СМИ и ещё раз проверят ситуацию.

Дата выхода в эфир: 14 декабря 2021 года