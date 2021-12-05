CNN: итальянец выдал силиконовую руку за свою, чтобы обманом получить сертификат о вакцинации

В Италии мужчина хотел получить документ о вакцинации, но не хотел делать настоящий укол. Поэтому он надел силиконовый протез и попытался таким образом обмануть медсестру. Как рассказывает CNN, его выдал разный цвет кожи на двух руках.

В Италии мужчина 50 лет попытался выдать силиконовую руку за свою настоящую, чтобы получить сертификат о вакцинации, не прививаясь на самом деле, пишет на своём сайте CNN.

Медсестра Филиппа Буа собиралась сделать ему укол, но заметила, что цвет кожи на руке был заметно светлее, чем лицо или другая рука пациента. Она поняла, что рука ненастоящая. «Мне стало жаль мужчину, я подумала, что у него протез, задалась вопросом, не заставила ли я его каким-то образом дать мне не ту руку», — рассказывает она. Но потом сам мужчина признался, что надел искусственную руку, чтобы избежать вакцинации.

После такого признания Филиппа Буа испытала целый спектр эмоций: удивление, злость, профессиональную обиду, ведь он показал такое неуважение к её профессии. Сама Буа рассказала, что работает медсестрой с 1987 года и сделала уже тысячи инъекций.

Вся эта история произошла в регионе Пьемонт, местные власти осудили поведение мужчины. Глава региона отметил, что этот инцидент мог бы быть забавным, если бы речь не шла о столь важных вещах, когда всё общество страдает от пандемии. При этом сам Пьемонт занимает в Италии первые позиции по темпам вакцинации. А европейские власти отметили этот регион зелёным цветом на своей карте — это один из немногих регионов, где уровень заражений COVID-19 меньше 1%.

Итальянское правительство ввело обязательное наличие пропусков для посещения баров, ресторанов, театров и других мероприятий в закрытых помещениях. Также сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест нужны для поездок на поездах на дальние расстояния, а также для посещения мест досуга, рабочих зон и общественного транспорта, напоминает CNN.