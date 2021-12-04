DWN: штраф, арест, увольнение — уклонистам от обязательной вакцинации в бундесвере грозит суровое наказание
Солдаты стали первой категорией работников в Германии, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательной, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Тому же, кто откажется прививаться без веских на то медицинских оснований, грозят жёсткие дисциплинарные наказания, арест и в определённых случаях даже бессрочное увольнение, рассказывает автор статьи.
Немецкие власти пошли на такой шаг для того, чтобы обеспечить возможность задействовать бундесвер в борьбе с пандемией без угрозы для непривитого гражданского населения. Вопрос обсуждался несколько месяцев, после чего в Министерстве обороны решили, что вакцинация подпадает под так называемую «обязанность не воспрепятствовать», прописанную в законе о правовом положении военнослужащих. Так что теперь прививка от COVID-19 станет частью базового плана вакцинации.
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