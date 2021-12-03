Ревакцинация и новые ограничения — Bild раскрыл рождественские планы Берлина по борьбе с коронавирусом

Немецкие власти планируют ужесточить меры по борьбе с коронавирусом к рождественским праздникам, сообщает Bild со ссылкой на пока ещё неутверждённый документ, попавший в руки издания. Повсюду в стране в розничные магазины будут пускать только тех, кто привился от COVID-19 или им переболел. К тому же до Рождества правительство Германии собирается ревакцинировать как минимум 30 миллионов граждан, а в школах ввести обязательное ношение масок, рассказывает немецкий таблоид.

У нас в Bild вы уже сейчас узнаете больше, ведь у нас есть этот документ. Здесь всё написано. Это документ, который будет обсуждаться завтра на саммите по коронавирусу. Здесь написано то, что будет согласовано после обеда или же уже позже вечером. Это план по борьбе с коронавирусом на Рождество. И вы можете сейчас в прямом эфире Bild в него заглянуть. Это документ, который будет обсуждаться завтра на саммите по коронавирусу, который пройдёт в формате видеоконференции. Здесь написано: «Видеоконференция канцлера Германии с главами правительств федеральных земель». Всё это начнётся завтра в полдень. Что же тут написано?

Во-первых, тут говорится, что ситуация очень серьёзная. Мы это знаем. А вот тут уже интересно. В ведомстве канцлера впервые будет создан кризисный штаб земель и федерального правительства Олафа Шольца. Отсюда будут координироваться меры по борьбе с пандемией коронавируса. Прямо в ведомстве канцлера, в этом кризисном штабе Шольца, руководить которым будет новый коронагенерал Бройер.

Давайте посмотрим чуть ниже. Вот это тоже очень интересно. Здесь говорится о прививках, ведь мы знаем, что чем быстрее мы ревакцинируемся, тем быстрее у нас получится снизить количество заражений и давление на больницы. До Рождества планируется сделать 30 миллионов прививок. Это приблизительная цифра. Правительство и земли должны серьёзно постараться, чтобы всё получилось, чтобы в Германии наконец-то не было очередей на вакцинацию. И обещание федерального правительства и земель очень чёткое. Вот оно написано в этом новом документе. До Рождества каждый, кто хочет ревакцинироваться, должен получить такую возможность. Вот так звучит обещание. На это обещание будут теперь ориентироваться политики, в частности Олаф Шольц.

Тут дальше написано про прививочный статус. Это тоже очень интересно. Независимо от того, прививались вы один раз или два, рано или поздно вы потеряете свой статус привитого. Это прописано вот здесь в документе. Здесь не указано, когда это произойдёт, но есть первая приблизительная цифра. Возможно, статус привитого можно будет потерять как минимум через девять месяцев. Поэтому нужно ревакцинироваться. Об этом также говорится здесь в этом важном документе.

Идём дальше. Здесь пишут про правила на Рождество. 2G (в соответствии с этим правилом доступ в общественные места открыт только для вакцинированных и переболевших коронавирусом. — ИноТВ), 2G+ и так далее. Правило 2G+ будет действовать по всей Германии, главным образом в кинотеатрах, ресторанах. Также во всех заведениях такого типа в Германии может потребоваться предоставить актуальный тест на коронавирус. Естественно, 2G также действует и главным образом в розничной торговле. Там это правило будет применяться без привязки к числу заражений. Вот они, самые главные слова. Неважно, насколько высоко число заражений коронавирусом в регионе, повсюду в розничных магазинах будет действовать 2G. То есть непривитые в магазин попасть не смогут.

Это написано здесь, в этом документе, который завтра будет обсуждаться на саммите по коронавирусу. К тому же здесь говорится о жёстких ограничениях контактов для непривитых и ограничениях на крупных мероприятиях. Всё это будет согласовано завтра на саммите по коронавирусу. В завершение добавлю, что для всех школьников всех классов в немецких школах будет действовать жёсткое правило на обязательное ношение масок.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.