WP: неожиданностью не стало — в США зафиксировали первый случай заболевания «омикроном»
Штамм коронавируса «омикрон», который вызывает беспокойство по всему миру, прибыл в США: первый случай этого заболевания в стране зафиксировали у жителя Сан-Франциско, недавно вернувшегося из ЮАР. Вместе с тем, несмотря на то, что пока неясно, какую именно угрозу представляет «омикрон», представители сферы здравоохранения отметили, что появление этого нового штамма в США неожиданностью не стало. При этом сам факт обнаружения этого заболевания говорит о том, что меры предосторожности, принятые для сдерживания нового варианта коронавируса, всё же работают, пишет The Washington Post.
«Омикрон» зафиксировали у жителя Сан-Франциско, который вернулся домой 22 ноября из ЮАР. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, американец почувствовал себя плохо 25 ноября и прошёл тестирование на коронавирус 28 ноября.
При этом пациент ранее полностью привился вакциной Moderna, однако ревакцинироваться к моменту заболевания ещё не успел. По данным департамента здравоохранения Сан-Франциско, у заболевшего индивида в возрасте от 18 до 49 лет наблюдаются лёгкие симптомы, а сам он идёт на поправку, находясь на самоизоляции.
Между тем пока нет никаких признаков того, что штамм «омикрон» распространяется по США путём контактного заражения.
«Пациент ушёл на карантин; со всеми тесно контактирующими с ним людьми была налажена связь, и у тех, с кем он тесно контактировал, пока что коронавирус не обнаружен», — заявил по этому поводу главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи.
С момента первых сообщений об «омикроне» в Южной Африке этот штамм уже появился на территории более чем 20 стран, в то время как американские чиновники были уверены, что эта разновидность коронавируса рано или поздно попадёт в США, так как её туда наверняка занесут возвращающиеся путешественники.
«Мы знали, что обнаружение штамма «омикрон» в нашем городе — это лишь вопрос времени, поэтому благодаря тем мерам, которые мы успели принять, мы сумели к нему подготовиться», — сообщил мэр Сан-Франциско Лондон Брид.
«Омикрон» примечателен рядом мутаций, которые, как опасаются эксперты в области здравоохранения, могут позволить вирусу обойти иммунитет и успешно противостоять существующим методам лечения COVID-19.
На данный момент «омикрон» во многом остаётся загадкой; тем не менее производители вакцин пытаются понять, какую эффективность против него продемонстрируют существующие прививки. При этом эксперты внимательно наблюдают за тем, потеснит ли «омикрон» «дельту» в плане распространённости.
В то же время, по имеющимся данным, «калифорнийский пациент» прошёл вакцинацию и, судя по всему, стремительно идёт на поправку.
«Мы уже несколько месяцев говорим о том, что благодаря вакцинации достигнута одна очень, очень важная цель: прививки защищают от тяжёлого протекания болезни, от госпитализации и смерти, — подчеркнул министр здравоохранения и социальных служб Калифорнии Марк Гали. — Данные свидетельствуют, что у человека с «омикроном», обнаруженным путём генного секвенирования, наблюдаются лёгкие симптомы, которые постепенно проходят. Я бы сказал, что это аргумент в пользу важности вакцинации».
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