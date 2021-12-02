WP: неожиданностью не стало — в США зафиксировали первый случай заболевания «омикроном»

На территории США выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» у жителя Сан-Франциско, который вернулся из Южной Африки, пишет The Washington Post. При этом, как отмечает газета, появление нового штамма для американских властей неожиданностью не стало, поэтому они успели принять меры, чтобы остановить его распространение.

Штамм коронавируса «омикрон», который вызывает беспокойство по всему миру, прибыл в США: первый случай этого заболевания в стране зафиксировали у жителя Сан-Франциско, недавно вернувшегося из ЮАР. Вместе с тем, несмотря на то, что пока неясно, какую именно угрозу представляет «омикрон», представители сферы здравоохранения отметили, что появление этого нового штамма в США неожиданностью не стало. При этом сам факт обнаружения этого заболевания говорит о том, что меры предосторожности, принятые для сдерживания нового варианта коронавируса, всё же работают, пишет The Washington Post.

«Омикрон» зафиксировали у жителя Сан-Франциско, который вернулся домой 22 ноября из ЮАР. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, американец почувствовал себя плохо 25 ноября и прошёл тестирование на коронавирус 28 ноября.

При этом пациент ранее полностью привился вакциной Moderna, однако ревакцинироваться к моменту заболевания ещё не успел. По данным департамента здравоохранения Сан-Франциско, у заболевшего индивида в возрасте от 18 до 49 лет наблюдаются лёгкие симптомы, а сам он идёт на поправку, находясь на самоизоляции.

Между тем пока нет никаких признаков того, что штамм «омикрон» распространяется по США путём контактного заражения.

«Пациент ушёл на карантин; со всеми тесно контактирующими с ним людьми была налажена связь, и у тех, с кем он тесно контактировал, пока что коронавирус не обнаружен», — заявил по этому поводу главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи.

С момента первых сообщений об «омикроне» в Южной Африке этот штамм уже появился на территории более чем 20 стран, в то время как американские чиновники были уверены, что эта разновидность коронавируса рано или поздно попадёт в США, так как её туда наверняка занесут возвращающиеся путешественники.

«Мы знали, что обнаружение штамма «омикрон» в нашем городе — это лишь вопрос времени, поэтому благодаря тем мерам, которые мы успели принять, мы сумели к нему подготовиться», — сообщил мэр Сан-Франциско Лондон Брид.

«Омикрон» примечателен рядом мутаций, которые, как опасаются эксперты в области здравоохранения, могут позволить вирусу обойти иммунитет и успешно противостоять существующим методам лечения COVID-19.

На данный момент «омикрон» во многом остаётся загадкой; тем не менее производители вакцин пытаются понять, какую эффективность против него продемонстрируют существующие прививки. При этом эксперты внимательно наблюдают за тем, потеснит ли «омикрон» «дельту» в плане распространённости.

В то же время, по имеющимся данным, «калифорнийский пациент» прошёл вакцинацию и, судя по всему, стремительно идёт на поправку.

«Мы уже несколько месяцев говорим о том, что благодаря вакцинации достигнута одна очень, очень важная цель: прививки защищают от тяжёлого протекания болезни, от госпитализации и смерти, — подчеркнул министр здравоохранения и социальных служб Калифорнии Марк Гали. — Данные свидетельствуют, что у человека с «омикроном», обнаруженным путём генного секвенирования, наблюдаются лёгкие симптомы, которые постепенно проходят. Я бы сказал, что это аргумент в пользу важности вакцинации».