NBC News: беспокойство вокруг «омикрона» связано с неизвестностью

Беспокойство вокруг нового штамма коронавируса «омикрон» связано с большим количеством неизвестных, заявил доктор Ричард Брессер в эфире NBC News. По словам Брессера, учёные пока не выяснили, насколько заразным и смертоносным будет новый штамм, а также смогут ли ему противостоять нынешние вакцины.

Доктор Ричард Бессер является бывшим исполняющим обязанности директора Центра по контролю и предотвращению заболеваний (CDC). Несколько минут назад я говорил с ним о последних событиях.

Доктор Бессер, добро пожаловать. Давайте начнём с сегодняшнего заявления главы компании Moderna, который отметил, что вакцины могут быть неэффективны против нового штамма коронавируса. Является ли это для вас неожиданностью и каким теперь будет ход пандемии?

РИЧАРД БЕССЕР, бывший и. о. директора Центра по контролю и предотвращению заболеваний: Мне кажется, все воспринимают ситуацию настолько серьёзно из-за того, что есть слишком много вопросов, на которые никто не может ответить. Самый важный из них — насколько нынешние вакцины эффективны против нового штамма? Беспокойство вызывает тот факт, что вакцины не будут работать из-за большого количества мутаций. Однако этого мы пока точно не знаем. Поэтому сейчас очевидно, что самый лучший выход — сделать прививку, до тех пор пока мы не получим дополнительную информацию.

Я знаю, что ограничения, карантины и предписания могут быть непопулярными мерами, но используем ли мы сейчас все доступные нам инструменты?

РИЧАРД БЕССЕР: Думаю, что сейчас мы используем все нужные меры. Но если выяснится, что «омикрон» более заразен, приводит к тяжёлому протеканию заболеваний и уходит от действия вакцин, то можно было бы ввести и более жёсткие меры. Однако всё это пока невыясненные вопросы, ответы на которые учёные поспешат найти в ближайшие несколько недель. До той поры крайне важно следовать рекомендациям, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. CDC наращивает свои мощности в сфере наблюдения, для того чтобы отследить появление нового штамма в США. Он точно появится, так что очень важно быть готовым к этому и соответствующе отреагировать.

Доктор Брессер, было очень приятно побеседовать с вами. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.