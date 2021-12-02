Guardian: глава Еврокомиссии предложила странам ЕС задуматься об обязательной вакцинации

01:08
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ
В 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» добился выездной победы над «Астон Виллой».
01:07
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Эвертон» в 14-м туре АПЛ
В матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» в мерсисайдском дерби одержал крупную победу над «Эвертоном».
01:01
«Челси» победил «Уотфорд» в матче АПЛ
В 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» одержал выездную победу в матче с «Уотфордом».
00:56
Госдеп анонсировал «энергичное» заявление США и ЕС по КНР
Соединённые Штаты и Европейский союз 2 декабря примут «энергичное» заявление в ходе диалога, посвящённого Китаю, сообщил высокопоставленный представитель Госдепа.
00:56
ПСЖ сыграл вничью с «Ниццей» в матче Лиги 1
В матче 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на своём поле не сумел одержать победу над «Ниццей».
00:54
Гол Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Атлетиком» в матче Примеры
В матче девятого тура испанской Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао.
00:43
Террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
00:40
«Наполи» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче Серии А
В матче 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» и «Сассуоло» не смогли выявить победителя.
00:32
Врач Фаучи рассказал о сопротивляемости «омикрона» вакцинам
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» легче передаётся и может сильнее сопротивляться действию вакцин.
00:29
Metaratings: ЦСКА намерен избавиться от Щенникова в зимнее трансферное окно
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников с выской долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе.
00:16
Источник: «Лион» намерен выкупить Азмуна зимой и вернуть в «Зенит» на правах аренды
Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун может оформить переход во французский «Лион» уже в зимнее трансферное окно, но доиграть сезон в составе питерцев.
00:13
TOLO: столкновение талибов с иранскими пограничниками прекратилось
Столкновение членов «Талибана»* с иранскими пограничниками на территории афгано-иранской границы прекратилось, сообщает TOLOnews со ссылкой на второго заместителя министра информации и культуры во временном правительстве республики Билала Карими.
23:59
AS: Левандовски попросил агента организовать его переход в «Реал»
Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в мадридском «Реале».
23:54
В США рассмотрят дополнительные ограничения на авиасообщение из-за «омикрона»
Американские власти рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение из-за распространяющегося штамма коронавируса «омикрон», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:44
Врачи спасли жизнь болельщика, перенёсшего сердечный приступ на матче «Уотфорд» — «Челси»
Болельщик, перенёсший сердечный приступ во время нахождения на матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» — «Челси», был реанимирован.
23:40
На Украине выразили уверенность в будущем участии страны в полёте на Луну
Украина намеревается участвовать в программе по доставке человека на Луну, заявил глава Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай.
23:29
На аэродроме Чкаловский приземлился второй самолёт с эвакуированными из Афганистана
В Минобороны России заявили, что второй военно-транспортный самолёт с эвакуированными из Афганистана людьми прибыл на аэродром Чкаловский.
23:28
WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай
Женская теннисная ассоциация (WTA) официально отказалась от проведения турниров в Китае из-за скандальной ситуации с двукратной чемпионкой турниров Большого шлема в парном разряде, китаянкой Пэн Шуай.
23:21
В Молдавии за сутки выявили 659 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 659 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших — 364 433.
23:13
Тренер Непомнящего: итоги дебюта сложились в пользу Яна, Карлсену было некомфортно
Владимир Поткин, тренер шахматиста Яна Непомнящего, прокомментировал итоги пятой партии матча за титул чемпиона мира между его подопечным и норвежцем Магнусом Карлсеном.
23:04
В Белом доме заявили о возможности новых санкций против России из-за Украины
Американская сторона не остановится перед введением новых санкций против России в связи с украинским кризисом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
22:58
Матч «Уотфорд» — «Челси» был приостановлен из-за срочной медицинской помощи болельщику
Матч 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Уотфордом» и «Челси» был приостановлен из-за того, что одному из болельщиков на трибунах стало плохо.
22:52
«Монако» обыграл «Анже» в матче Лиги 1, Головин вышел на замену
В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде одержал победу над «Анже».
22:51
Прибывающие в Ивановскую область из Африки должны будут пройти ПЦР-тест
Граждане, которые приедут в Ивановскую область из стран Африки, из-за напряжённой ситуации с коронавирусом должны будут пройти ПЦР-тестирование.
22:41
В ОАЭ выявлено первое заболевание штаммом «омикрон»
Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в ОАЭ, сообщает агентство WAM со ссылкой на Минздрав страны.
22:41
Гаврилов считает, что Соболеву необходимо набрать форму
Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова форварда красно-белых Александра Соболева, который в одном из интервью сказал, что не «сливает» главного тренера команды Руя Виторию.
22:33
Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвинили в терроризме
В американской прокуратуре заявили, что устроившего стрельбу в старшей школе в городе Оксфорд, штат Мичиган, обвинили в убийствах и терроризме.
22:28
«Интер» победил «Специю» в матче Серии А
В рамках 15-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» одержал победу над «Специей».
22:23
В Подмосковье рассказали о перспективах сотрудничества с ОАЭ
В Московской области рассказали о перспективах сотрудничества с ОАЭ.
22:20
На аэродроме Чкаловский приземлился первый самолёт с эвакуированными из Афганистана
В Минобороны России заявили, что первый военно-транспортный самолёт с эвакуированными из Афганистана людьми прибыл на аэродром Чкаловский.
22:18
Карякин: Непомнящий уже мог бы вести в счёте в матче за шахматную корону
Шахматист Сергей Карякин считает, что претендент на звание чемпиона мира, россиянин Ян Непомнящий, в пятой партии поединка за мировую шахматную корону не сумел использовать все шансы, предоставленные ему обладателем титула, норвежцем Магнусом Карлсеном.
22:14
Премьера мюзикла «Летучий корабль» пройдёт 25 декабря в Театре российской армии
Премьера мюзикла «Летучий корабль» пройдёт 25 декабря в Центральном академическом театре российской армии.
22:12
В США рассказали подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона»
Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
22:05
Противники запрета абортов вышли на акцию протеста к зданию сейма Польши
Противники запрета абортов проводят протестную акцию у здания польского сейма, сообщает РИА Новости.
22:03
Ангелина Загребина рассказала о сериале «Последний аксель», где сыграла главную роль
Актриса Ангелина Загребина рассказала о сериале «Последний аксель», где сыграла главную роль.
22:03
СКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА одержал победу над рижским «Динамо».
22:02
В Воронеже вручили награды медикам в рамках акции #МыВместе
На площадке Торгово-промышленной палаты Воронежской области в рамках акции #МыВместе прошла церемония награждения двух медработников «красной зоны».
21:55
CNN: в США зафиксирован первый случай «омикрона»
В Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».
21:50
Российский хоккеист Мухамадуллин подписал контракт с «Нью-Джерси»
Хоккеист «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».
21:47
Кабулов рассказал о военно-политической ситуации в Афганистане
Спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о военно-политической ситуации в Афганистане.
21:44
Диетологи дали советы по питанию в зимнее время
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и врач-диетолог Дарья Русакова дали советы по питанию в зимнее время.
21:36
Карпов считает, что Непомнящий упустил возможность выйти вперёд в матче с Карлсеном
Известный гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что россиянин Ян Непомнящий упустил возможность завладеть лидерством в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.
21:35
Московский омбудсмен рассказала о самых частых обращениях родителей во время пандемии
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала о самых частых обращениях родителей в период пандемии.
21:27
В ЮАР за сутки выявили 8561 случай коронавируса
В ЮАР за сутки выявили 8561 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
21:22
В челябинском вузе продлили режим дистанционного обучения
В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) Челябинской области приняли решение продлить режим дистанционного обучения.
21:22
Объём платных услуг образовательных организаций в Москве вырос до 132,8 млрд рублей с начала года
Объём платных услуг образовательных организаций в Москве вырос до 132,8 млрд рублей в январе — сентябре 2021 года.
21:17
Sport24: вратарь «Факела» Свинов перейдёт в «Спартак»
Вратарь воронежского «Факела» Илья Свинов продолжит свою карьеру в московском «Спартаке».
21:16
Кабулов заявил о сложных переговорах по разморозке афганских активов за рубежом
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что переговоры по разморозке активов Афганистана за рубежом идут с трудом.
21:16
В Ульяновской области рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
Прививку от COVID-19 в Ульяновской области сделали 560 396 жителей. Полностью завершили иммунизацию 430 963 человека.
21:08
Климатолог рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год.