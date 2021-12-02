Guardian: глава Еврокомиссии предложила странам ЕС задуматься об обязательной вакцинации

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что странам ЕС нужно обсудить то, как можно вдохновить людей на вакцинацию, пишет The Guardian. Кроме того, она отметила, что Евросоюзу следует подумать о возможности введения обязательной вакцинации.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации в ответ на распространение в Европе «крайне заразного» варианта «омикрон», сообщает The Guardian.



«У нас есть вакцины, спасительные вакцины, но не везде они используются должным образом, и это дорого обходится, — заявила она. — Треть европейского населения не вакцинирована. И не всем можно вакцинироваться — например, есть дети, есть люди с особыми заболеваниями, — но подавляющее большинство всё же может это сделать. Поэтому нужно обсудить, как мы можем вдохновить (людей на вакцинацию. — ИноТВ) и, возможно, подумать об обязательной вакцинации».



В своём призыве к действию фон дер Ляйен также отметила, что 27 стран-членов ЕС должны оперативно запустить ревакцинацию населения.



Всего в странах Евросоюза было выявлено 59 случаев варианта «омикрон», все из которых либо имели лёгкие симптомы, либо протекали бессимптомно.