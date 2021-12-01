Business Insider: Греция вводит ежемесячные штрафы для непривитых граждан старше 60 лет

Власти Греции обяжут всех граждан старше 60 лет пройти вакцинацию — в противном случае им придётся ежемесячно платить штраф в размере $113, пишет Business Insider. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал такие меры «актом справедливости» в отношении непривитых и выразил надежду, что их будут рассматривать как «поощрение, а не наказание».

Греция собирается ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей старше 60 лет, сообщает Business Insider. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объявил на заседании кабинета министров во вторник, что тем, кто не зарегистрируется на первую прививку до 16 января, придётся ежемесячно платить штраф в размере $113. По информации британских СМИ, собранные со штрафов деньги пойдут на нужды системы здравоохранения страны. С начала пандемии Греция била рекорды по госпитализации больных коронавирусом, отмечается в статье

На заседании кабинета министров Мицотакис также доложил, что 500 тыс. людей старше 60 лет до сих пор не прошли вакцинацию, пишет американский сайт со ссылкой на The New York Times. По словам главы правительства, новое требование — это «акт справедливости по отношению к привитым». Он выразил надежду, что в нём увидят «поощрение, а не наказание». Предложение вскоре представят на голосование в парламенте: ожидается, что законодатели его одобрят, отмечает BBC.

Как напоминает Business Insider, в Греции, где проживает 11 млн человек, полную вакцинацию прошло 66% населения. С 22 ноября непривитым запрещено находиться в закрытых общественных местах, например, кинотеатрах, театрах, музеях и фитнес-клубах. В августе им запретили посещать точки общепита, бары и клубы. «Мы боремся с пандемией среди непривитых, потому что прошедшие вакцинацию, даже если заболеют, переносят болезнь легче», — подчеркнул ранее в ноябре Мицотакис.