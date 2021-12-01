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BFM TV: во французских аптеках наплыв желающих пройти ПЦР-тест и бустерную вакцинацию

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во Франции аптеки работают на пределе возможностей: после того как срок действия ПЦР-теста сократили до 24 часов, резко увеличился поток желающих пройти тестирование. В то же время некоторым аптекарям приходится в нерабочее время принимать тех, кто хочет получить бустерную дозу вакцины, передаёт BFM TV.

В этой аптеке ежедневно проходит тестирование примерно 80 человек. Аптекари завалены работой.

АРТЮР БЕРТО, аптекарь: Мы совершенно загружены, а думали, что сегодня никого не будет. Почти. С резким ростом ковидных случаев. У нас число тестирований сократилось примерно до 3040, но вот уже две недели к нам иногда приходит по 80, 90 человек. У нас было несколько контактных случаев, даже не верится. Такое ощущение, что это (пятая волна COVID-19. — ИноТВ) распространяется очень быстро.
 
Сюда на тестирование в основном приходят люди, которые контактировали с больными — например, Анаис, которая прошла два этапа вакцинации.
 
АНАИС: Я общалась с ковидным больным, так что я должна пройти тестирование. Хочу узнать, есть ли у меня тоже коронавирус или нет, чтобы знать, могу я его передать или нет.
 
В нескольких километрах в другой больнице люди выстраиваются в очереди, чтобы получить бустерную дозу. Вакцинацию можно пройти только по вечерам в конце дня. Этот аптекарь говорит, что для него словно начинается новый рабочий день.
 
КРИСТИАН БУТЬЕ, аптекарь: Скажу, что мы очень заняты. Принимаем вакцинированных с 19 часов и до 21:30—22:00. Для нас так удобнее в том числе по организационным причинам. В аптеке (вечером. — ИноТВ) немного спокойнее, и мы можем принимать пациентов в более приемлемых условиях. Им, конечно, приходится приходить довольно поздно, но так или иначе они получат прививки вот что важно.
 
На данный момент свыше 88 процентов французов старше 12 лет прошли полную вакцинацию, а около 7,3 миллиона человек получили бустерную дозу.  
 
Дата выхода в эфир 01 декабря 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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