BFM TV: во французских аптеках наплыв желающих пройти ПЦР-тест и бустерную вакцинацию

Во Франции аптеки работают на пределе возможностей: после того как срок действия ПЦР-теста сократили до 24 часов, резко увеличился поток желающих пройти тестирование. В то же время некоторым аптекарям приходится в нерабочее время принимать тех, кто хочет получить бустерную дозу вакцины, передаёт BFM TV.

В этой аптеке ежедневно проходит тестирование примерно 80 человек. Аптекари завалены работой.

АРТЮР БЕРТО, аптекарь: Мы совершенно загружены, а думали, что сегодня никого не будет. Почти. С резким ростом ковидных случаев. У нас число тестирований сократилось примерно до 30—40, но вот уже две недели к нам иногда приходит по 80, 90 человек. У нас было несколько контактных случаев, даже не верится. Такое ощущение, что это (пятая волна COVID-19. — ИноТВ) распространяется очень быстро.

Сюда на тестирование в основном приходят люди, которые контактировали с больными — например, Анаис, которая прошла два этапа вакцинации.

АНАИС: Я общалась с ковидным больным, так что я должна пройти тестирование. Хочу узнать, есть ли у меня тоже коронавирус или нет, чтобы знать, могу я его передать или нет.

В нескольких километрах в другой больнице люди выстраиваются в очереди, чтобы получить бустерную дозу. Вакцинацию можно пройти только по вечерам в конце дня. Этот аптекарь говорит, что для него словно начинается новый рабочий день.

КРИСТИАН БУТЬЕ, аптекарь: Скажу, что мы очень заняты. Принимаем вакцинированных с 19 часов и до 21:30—22:00. Для нас так удобнее в том числе по организационным причинам. В аптеке (вечером. — ИноТВ) немного спокойнее, и мы можем принимать пациентов в более приемлемых условиях. Им, конечно, приходится приходить довольно поздно, но так или иначе они получат прививки — вот что важно.

На данный момент свыше 88 процентов французов старше 12 лет прошли полную вакцинацию, а около 7,3 миллиона человек получили бустерную дозу.