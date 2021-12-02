SCMP: китайский «коктейль антител» должен предотвратить тяжёлые последствия COVID-19

Используемое в Китае лекарство на базе «коктейля антител» призвано помочь предотвратить самые тяжёлые последствия от воздействия коронавирусной инфекции на организм человека. Китайские исследователи надеются, что это поможет облегчить бремя пандемии, поскольку положительный эффект от введения антител ощущается очень быстро, сообщает SCMP.

Многообещающий метод лечения COVID-19 создавался в Китае годами. Вирусный иммунолог Чжан Линьци осуществил исследование «коктейля» из антител. Его опыт работы с такими вирусами, как ВИЧ, SARS и MERS, помог его команде справиться с COVID-19.



Примерно спустя два месяца они смогли адаптировать свои исследования для создания метода лечения, который был утверждён несколько недель назад. И похоже, что эта терапия эффективно действует против всех вариантов COVID-19, которые на данный момент были выявлены в Китае.



ЧЖАН ЛИНЬЦИ, профессор медицинского факультета Университета Цинхуа: В начале вспышки мы выделили 206 моноклональных антител от пациентов, вылечившихся от COVID-19, и выбрали из них два лучших для «коктейльной терапии». Они показали сильную противовирусную активность и хорошо работали вместе. Клинические испытания также показали, что эта коктейльная терапия может снизить показатели госпитализации и смертность на 78 процентов.



Антитела массово производятся способом клонирования перед тем, как их вводят пациентам.



ЧЖАН ЛИНЬЦИ: Эти антитела — лучшие из лучших, они наносят катастрофический удар по вирусам. Они действуют сразу же, спустя несколько минут после инъекции пациенту.



Препараты на базе антител и вакцины очень эффективно дополняют друг друга. Китайские вакцины обладают хорошей эффективностью, однако всё же это не 100 процентов. Поэтому в случае вспышек инфекции такое лечение может быть особенно полезно. В результате лекарства на основе антител, особенно с высокой эффективностью действия, могут оказать существенное влияние на борьбу с пандемией.



Процедуры для рассмотрения и утверждения подобных препаратов и вакцин всегда были очень строгими. Здесь нет коротких путей. И насколько нам известно, наш «коктейль» лидирует по показателям как прогресса, так и эффективности. Поэтому мы очень надеемся, что он скоро будет одобрен регулирующими органами.



Эта терапия также может быть использована для профилактики и лечения в группах повышенного риска. В отличие от вакцин, такое лечение можно применять и для людей с ослабленной иммунной системой.



Дата выхода в эфир 29 ноября 2021 года.