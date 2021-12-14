Welt: нападения на полицейских и журналистов — немецкие антипрививочники вышли на тропу войны
Пристают и толкают. «Инакомыслящие» нападают на журналистов. В ситуацию вмешалась полиция из саксонского Бенневица. Сотрудники сами становятся целью атак. Беспорядки в баварском Швайнфурте. Некоторые из 2000 демонстрантов напали на полицейских и пытались поджечь служебную машину. В субботу в Грайце в Тюрингии во время протестов пострадали 14 полицейских. Президента бундестага Бас это встревожило, она говорит о «нарушении демократии».
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