Welt: бутылки, петарды и слезоточивый газ — протесты против антиковидных мер в Германии набирают обороты

По Германии прокатилась очередная волна протестов против мер по борьбе с коронавирусом и обязательной вакцинации, сообщает Welt. Ситуация обостряется: если ранее в центре протестов находилась Восточная Германия, на этот раз демонстрации прошли по всей стране. В некоторых городах от оскорблений протестующие перешли к действиям — в полицию полетели бутылки и петарды. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки.

Вчера вечером десятки тысяч людей по всей Германии вновь вышли на протесты против мер по борьбе с коронавирусом и возможной обязательной вакцинации. Многие демонстрации были проведены без предварительного уведомления. Чаще всего противники мер по борьбе с пандемией собирались в Восточной Германии.

Акции протеста не всегда были мирными. Время от времени ситуация обострялась. Так, в саксонском Баутцене полицию забросали петардами и бутылками. Несколько сотрудников получили ранения. Власти Мюнхена объявили о категорическом запрете на так называемые прогулки без предварительного уведомления в среду и четверг.

С помощью слезоточивого газа и дубинок полиция попыталась наконец остановить шествие. Вечером по улицам саксонского Баутцена прошли более 500 человек, в том числе многочисленные правые экстремисты. Оскорблениями дело не кончилось. Полетели бутылки и петарды. 12 полицейских получили ранения. Большинство из них страдает от акустической травмы.

КАЙ ЗИБЕНОЙГЕР, полиция Саксонии: В последние несколько недель Баутцен продемонстрировал, что в протестах принимают участие не только мирные демонстранты, но и люди, явно склонные к насилию. И вчерашний день это очень ясно показал.

Акции протеста в Ростоке в земле Мекленбург — Передняя Померания также не обошлись без проявлений агрессии. Восточная Германия находится в центре протестов, но вчера на так называемые прогулки собрались люди по всей стране. Иногда несколько сотен, иногда несколько тысяч. Для полиции демонстрации, проводимые зачастую без предварительного уведомления, становятся всё более сложной задачей, и в результате не выполняются другие.

ОЛИВЕР МАЛЬХОВ, профсоюз полицейских: При активных мероприятиях по надзору за дорожным движением прежде всего на некоторое время откладываются обыски домов, а потом не осуществляются и другие меры контроля, потому что коллеги находятся на задании.

Но есть и несогласные. «Проваливайте!» — кричат в ​​Майнце, а в Мангейме образуется живая цепь.

ДЕМОНСТРАНТ: Речь идёт о том, чтобы показать, что есть и противоположная позиция и привитые, и я в их числе, имеют право голоса.

Даже если противники вакцинации и мер по борьбе с коронавирусом привлекают огромное внимание, ещё более значимое большинство — 70,9 процента— полностью вакцинировано.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.