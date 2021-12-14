Frei Welt: смех и абсурд — немецкая полиция взяла на вооружение линейку, чтобы проверять дистанцию между протестующими

На недавних протестах во Франкфурте-на-Майне немецкие полицейские ходили среди демонстрантов с линейкой и с её помощью проверяли соблюдение мер дистанцирования, сообщает Freie Welt. По уровню абсурдности и смехотворности эту акцию правоохранительных органов вряд ли что-то может превзойти, считает немецкое издание. К тому же выяснилось, что на это у властей деньги есть, а вот на обеспечение безопасности границ государства — нет.
Внутренней безопасности Германии многое угрожает, пишет Freie Welt. В больших городах арабские кланы уже давно создали «параллельную культуру», обворовывая государство и налогоплательщиков на миллионы евро. При этом им можно не бояться ни следственных органов, ни судов. Даже политики защищают преступников-мигрантов. Для потенциальных террористов «открыты все двери», утверждает немецкое издание.
Но во время демонстраций противников «политики принуждения», которую Берлин проводит в связи с пандемией коронавируса, аппарат безопасности и члены системных партий демонстрируют «пик своей формы». Они травят тех, кто мыслит иначе, так, как граждан не травили даже в самые мрачные нацистские годы. При этом идеологизированные СМИ всю эту ненависть распространяют, а люди в погонах охотятся на критиков.
Но иногда власть сама демонстрирует свою полную несостоятельность, как это произошло на выходных на протестах во Франкфурте-на-Майне, продолжает Freie Welt. Полицейские ходили среди протестующих и с помощью специальной линейки следили за соблюдением мер дистанцирования, проверяя расстояние между людьми. Короткое видео в Twitter запечатлело всю абсурдность и смехотворность этого мероприятия, которые вряд ли может что-то превзойти. Получается, на такое у государства деньги и средства есть, а вот на обеспечение безопасности своих границ нет. И главное, чего нет, так это политической воли, сетует Freie Welt.
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