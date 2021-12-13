FAZ: на фоне распространения «омикрона» в Дании закрываются школы и ночные клубы

После полной отмены ограничений в сентябре Дания вновь ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о продлении школьных рождественских каникул и закрытии ночных клубов, а также о новых требованиях к ношению масок. Несмотря на один из самых высоких уровней вакцинации в Европе, в стране зарегистрировано уже 800 случаев заражения штаммом «омикрон».

Дания ужесточает меры по борьбе с распространением коронавируса. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о продлении рождественских каникул у школьников. Школы планируется закрыть со следующей среды. Ожидается, что дети смогут вернуться в классы лишь 5 января. Кроме того, с 10 декабря в стране закрываются ночные клубы и отменяются все концерты с участием более 50 человек, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Также расширяются требования к использованию средств индивидуальной защиты: теперь посетителям кафе или ресторанов вновь необходимо надевать маски при перемещении по залу. Фредериксен заявила, что в начале осени Дания смогла подготовиться к увеличению числа случаев заболевания и госпитализаций. Поэтому изначально, по её словам, в стране предпринимались попытки повысить уровень вакцинации населения. Однако для борьбы с распространением штамма «омикрон» потребовались новые меры.

В сентябре Дания отменила все меры по борьбе с распространением коронавируса. С показателем 77% жителей, прошедших полную вакцинацию, Дания значительно опережает своих северных соседей, а также Германию. Кроме того, в Дании перестали классифицировать COVID-19 как «опасное для общества заболевание», что ранее являлось основанием для более строгих мер. Позднее это решение было отозвано.

С октября число новых случаев заражения растёт всё более быстрыми темпами, и в последние несколько недель заболеваемость уже несколько раз достигала рекордных значений. Ежедневно в стране с населением 5 млн коронавирусом заражается около 7 тыс. человек.

В последнее время в Дании также наблюдался резкий рост числа случаев заражения «омикрон»-штаммом. Совсем недавно число инфицированных новым штаммом достигло 800. Органы здравоохранения заявили о невозможности отследить цепочку заражений «омикроном».

Дания является одной из немногих стран, проводящих секвенирование всех положительных проб. По словам Фредериксен, эксперты исходят из того, что штамм «омикрон» означает «больше случаев заражения, больше больных и, возможно, больше госпитализированных». «Таким образом, новый штамм также несёт в себе значительный риск создания критической нагрузки на систему здравоохранения, и именно поэтому мы должны действовать активнее», — заявила премьер-министр. Фредериксен указала, что эти меры не означают нового локдауна и что Дания находится в лучшем положении, чем другие страны. Она подчеркнула, что Дании необходимо выиграть время, а также расширить прививочную кампанию, передаёт Frankfurter Allgemeine.