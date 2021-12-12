SRF: коронавирус загнал 100 млн детей за черту бедности

00:29
Спасатели потушили пожар на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону
Спасателям удалось полностью потушить пожар на складе с лакокрасочными материалами в Ростове-на-Дону.
00:27
Роналду опубликовал эмоциональный пост после победы над «Норвичем»
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Норвичем» (1:0).
00:18
Устюгов: понимаю, что Клебо-то не такой сильный
Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о соперничестве с норвежцем Йоханнесом Клебо в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе.
00:13
Число жертв взрыва сброшенного с БПЛА боеприпаса в ДНР возросло до двух
В результате взрыва боеприпаса, сброшенного украинскими военными в Донецке с помощью БПЛА, погибли два человека, заявил представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.
00:06
Бивол победил Саламова на турнире в Екатеринбурге и защитил титул WBA
Действующий чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол победил своего соотечественника Умара Саламова в рамках турнира RCC Boxing Promotions.
23:57
Спикер парламента Эстонии уходит на самоизоляцию
Спикер парламента Эстонии Юри Ратас сообщил, что из-за положительного теста на COVID-19 в семье уходит на самоизоляцию на пять дней.
23:51
Бой Тейшейры и Курбанова может состояться в феврале 2022 года
Российский боксёр Магомед Курбанов и бразилец Патрик Тейшейра могут провести бой за титул WBO International в феврале 2022 года.
23:46
Байден объявил режим ЧС в штате Кентукки из-за торнадо
Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где десятки людей погибли во время прошедших торнадо.
23:36
На турнире по ММА в Москве произошла массовая драка
В Москве турнир по смешанным единоборствам (MMA) лиги Всемирной федерации национальной борьбы «Кулатуу Эртаймаш ММА» (WEF) завершился массовой потасовкой.
23:30
В Турции зарегистрировано шесть случаев омикрон-штамма
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в республике зарегистрировано шесть случаев омикрон-штамма коронавируса.
23:29
Голикова завоевала золото КМ по конькобежному спорту в Калгари
Российская конькобежка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в канадском Калгари.
23:22
«Валенсия» с Черышевым одолела «Эльче» в матче Примеры
«Валенсия» взяла верх над «Эльче» в матче 17-го тура испанской футбольной Примеры.
23:19
Черевченко не полетел с «Химками» на матч с «Ахматом» из-за простуды
Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко будет отсутствовать на гостевом матче с грозненским «Ахматом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за простуды.
23:15
В Британии за сутки выявили 633 случая омикрон-штамма
В Великобритании за сутки выявили 633 случая омикрон-штамма коронавируса.
23:14
«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в 17-м туре Серии А
Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.
23:08
Дортмундская «Боруссия» избежала поражения от «Бохума» на 85-й минуте в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» сыграла на выезде вничью с «Бохумом» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
23:05
Рангник — первый тренер МЮ за 118 лет, победивший в двух первых матчах с сухим счётом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отметился выдающимся достижением после двух первых матчей на посту наставника «красных дьяволов».
23:04
«Бавария» одержала волевую победу над «Майнцем» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» взяла верх над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
22:59
Синоптики прогнозируют резкое потепление в Москве
В Москву уже в воскресенье, 12 декабря, придёт резкое потепление, которое продержится до конца следующей рабочей недели. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
22:54
Гол Роналду принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем» в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Норвич» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:51
Источник: экс-координатор академии «Барселоны» обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Бывший координатор академии и тренер каталонской «Барселоны» Альберт Бенайжес обвиняется в сексуальном насилии над молодыми игроками.
22:48
«Лейпциг» одержал разгромную победу в первом матче под руководством Тедеско
«Лейпциг» крупно обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в матче 15-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
22:46
Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Ульяновской области
В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Ульяновской области погиб один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
22:42
Вылегжанин: россиянки будут бороться за пьедестал и в индивидуальных гонках
Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин оценил женскую сборную России по лыжным гонкам.
22:39
Дубль Жоржиньо с пенальти помог «Челси» обыграть «Лидс» в АПЛ
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лидсом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:36
Вылегжанин оценил форму Большунова в олимпийском сезоне
Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин высказался о форме лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова.
22:33
«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ
Лондонский «Арсенал» крупно обыграл «Саутгемптон» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:31
Террористы совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:29
Источник: брат и мама Азмуна побывали во Франции, где выбирали дом
Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун несколько недель назад согласовал контракт с французским «Лионом».
22:29
Гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой» в АПЛ
«Ливерпуль» на своём поле взял верх над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
22:20
Гаджиев: Исмаилов не исключает проведения третьего боя с Минеевым
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о планах на будущее российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова.
22:19
Посол Украины призвал не ждать помощи от Германии
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что слишком оптимистично ждать от Германии предоставления вооружения Киеву.
22:15
Гаджиев высказался о возможном бое между Минеевым и Шлеменко
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между действующим чемпионом организации Владимиром Минеевым и экс-обладателем титула Bellator Александром Шлеменко.
22:14
Вылегжанин: пока не вижу какого-то оружия против Клебо
Чемпион мира 2015 года в скиатлоне, трёхкратный серебряный призёр Игр в Сочи россиянин Максим Вылегжанин высказался о доминировании норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерских гонках по лыжному спорту.
22:05
«Арсенал» обратился в ЭСК из-за судейства Панина в матче с ЦСКА
Тульский «Арсенал» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) после матча с московским ЦСКА в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (0:2).
22:02
Блинкен провёл переговоры с главой МИД Италии
Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.
21:49
В ДНР сообщили о размещении украинскими военными танков в населённых пунктах Донбасса
В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские силовики разместили в населённых пунктах Донбасса танки и миномёты. Об этом сообщает РИА Новости.
21:49
«Чемпионат»: Кузьмичёв покинул «Спартак»
Владимир Кузьмичёв покинул пост заместителя гендиректора московского «Спартака» по подготовке молодёжи.
21:39
Кафанов не исключает, что может покинуть «Ростов» после разгромного поражения от «Урала»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов прокомментировал разгромное поражение в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (1:4).
21:35
Израильская армия начала учения на юге страны
Израильская армия начала учения на юге страны по боевой координации логистических частей и сухопутных сил, которые включают мобилизацию резервистов.
21:28
«Крылья Советов» помогут семье болельщика, скончавшегося на матче с «Рубином»
Пресс-служба «Крыльев Советов» выступила с заявлением по поводу смерти болельщика команды на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» (2:0).
21:24
В посольстве России назвали «взрывоопасной» ситуацию на Украине из-за НАТО
Ситуация на Украине становится всё более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО и, в частности, Великобританией. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне.
21:14
Главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может появиться на поле в матче Кубка Италии с «Беневенто».
21:07
В Индии провели успешные испытания противотанковой ракеты нового поколения
Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешный испытательный пуск противотанковой ракеты SANT с вертолёта ВВС страны. Об этом сообщили в пресс-службе индийского правительства.
21:07
«Урал» впервые забил четыре мяча за тайм в чемпионате России
«Урал» в гостях разгромил «Ростов» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (4:1).
20:55
«Урал» в гостях разгромил «Ростов» в матче 18-го тура РПЛ
«Ростов» на своём поле потерпел разгромное поражение от «Урала» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:52
Вучич анонсировал рост оборонного бюджета Сербии на €500 млн
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме более €1,1 млрд, в дальнейшем будет увеличен ещё на €500 миллионов для закупки оборудования и вооружений.
20:49
Клебо: первый круг прошёл спокойно, а затем был подарок от Устюгова
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Йоханнес Клебо высказался о соперничестве с россиянином Сергеем Устюговым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе.
20:38
В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 54 073 человек, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране достигло 10 771 444.
20:37
Скончался четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Сантана
Ушёл из жизни четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема испанец Мануэль Сантана.