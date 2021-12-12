SRF: коронавирус загнал 100 млн детей за черту бедности

Помимо вреда здоровью, коронавирус наносит ещё и экономический вред, сообщает SRF. Пандемия свела на нет весь прогресс в борьбе с детской бедностью, достигнутый за последние десятилетия. Сверх имеющейся статистики в нищете оказалось ещё 100 миллионов несовершеннолетних. К тому же вырос уровень детского труда и число ранних замужеств среди девушек, рассказывает швейцарский телеканал.

Пандемия коронавируса — это уже давно не только кризис здравоохранения. Для многих она ухудшила и экономическую ситуацию. Из-за пандемии коронавируса за чертой бедности оказались 100 миллионов детей. ЮНИСЕФ бьёт тревогу: это самый масштабный кризис с момента основания детского фонда.

Коронавирус свёл на нет весь прогресс последних десятилетий, доставшийся тяжёлым трудом. С начала пандемии за чертой бедности дополнительно оказалось ещё 100 миллионов детей по всему миру. Рост составил 10 процентов. На сегодняшний день больше миллиарда детей не получают в достаточном объёме медицинское обслуживание и питание, не имеют полного доступа к санитарному оборудованию, чистой воде и самое главное — образованию.

Ещё весной ЮНИСЕФ создал инсталляцию в Нью-Йорке, чтобы обратить внимание на эту проблему. В первый год пандемии по всему миру были отменены почти 80 процентов уроков. Возникла угроза глобального кризиса образования.

Вырос и уровень детского труда. Сегодня работать приходится 160 миллионам несовершеннолетних. По подсчётам ЮНИСЕФ, к концу следующего года это число вырастет ещё на 9 миллионов детей, которым придётся обеспечивать пропитание своих семей. Рост бедности может также привести к тому, что сверх имеющейся статистики замуж преждевременно выйдут ещё 10 миллионов девушек.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.