Euronews: бельгийский мэр лично убеждает бедных жителей привиться и помогает записаться на укол

Если в богатых районах Бельгии доля привитого населения составляет более 80%, то в бедных пригородах Брюсселя лишь около 20% получили хотя бы первую дозу вакцины. Мэр расположенного поблизости от учреждений ЕС муниципалитета Сен-Жосс, где проживают в основном мигранты и население страдает от бедности, лично убеждает людей записываться на укол и раздаёт ваучеры для ПЦР-тестов, передаёт Euronews.

В Бельгии один из самых высоких показателей полной вакцинации в мире — около 75 процентов, но за этой цифрой скрывается неравенство. Оно заметно в бедном районе Брюсселя Сен-Жосс. Его мэр считает свой главной задачей убедить местных жителей в необходимости защититься от коронавируса. Эмир Кир раздаёт ваучеры для ПЦР-тестов стоимостью 25 евро и агитирует за прививки.



ЭМИР КИР, мэр муниципалитета Сен-Жосс: Это важно! Мы объясняем это людям разного цвета кожи и возраста — старым, молодым, белым, чёрным и так далее. Нужно разговаривать с людьми, которые боятся.

Сен-Жосс находится всего в нескольких минутах ходьбы от учреждений ЕС. Эмир Кир считает, что европейские чиновники могли бы лучше бороться с бедностью и необразованностью: в его районе только один из пяти взрослых получает свою первую дозу — по сравнению с 81 процентом в более богатых районах, таких как Волюве-Сен-Пьер.



ЭМИР КИР: Я не знаю, почему в Европе некоторые думают, что в Бельгии все богаты? Вовсе нет. У нас есть люди без денег, есть люди слишком старые. Они не могут записываться на уколы, они отключены от новых социальных сетей.



Вакцинацию местных жителей, среди которых много иммигрантов, затрудняет необходимость зарегистрироваться онлайн, а также языковой барьер. Эмир Кир буквально на пальцах объясняет им, как получить прививку.



ЭМИР КИР: Я говорю с самого начала этого кризиса, что ответ на него находится на местном уровне — а не на федеральном, региональном или европейском. Лучше работают с людьми те, кто пользуется доверием населения, а не анонимы.



Эмира Кира считают в Сен-Жоссе героем. Опираясь на доверие населения, он рассчитывает добиться такого же уровня вакцинации, как и в богатых районах Брюсселя. Мэр вхож и в более высокие коридоры власти. Но успех своей кампании он объясняет близостью к простому народу.



Дата выхода в эфир 30 ноября 2021 года.