Euronews: Европа ужесточает ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Многие европейцы расстроены и раздосадованы тем, что их ожиданиям и надеждам на сокращение случаев COVID-19 к Рождеству не суждено сбыться. Из-за нового всплеска заболеваемости в ряде стран Европы ужесточаются санитарные ограничения, а в Швеции впервые с начала пандемии вводятся «ковид-паспорта», передаёт Euronews.
В Бельгии ужесточают ограничения в связи с резким ростом числа заболевших ковидом, отмеченным за последнюю неделю, несмотря на то что 76 процентов жителей страны вакцинированы. В общественных местах теперь необходимо будет носить маску даже детям старше десяти лет. А все, у кого есть возможность, должны будут работать из дома четыре дня из пяти — по меньшей мере до 12 декабря.
АЛЕКСАНДР ДЕ КРО, премьер-министр Бельгии: Многие расстроены и раздосадованы, и я их прекрасно понимаю: мы все надеялись, что осенью станет легче, а зимой коронавируса уже не будет. Понимаю, что многие устали, особенно медицинские работники, которых снова захлестнула пандемия.
В Швеции власти впервые объявили о введении «ковид-паспортов», которые начиная с 1 декабря потребуется предъявлять для посещения мероприятий с участием более 100 человек, проходящих в закрытых помещениях.
ЛЕНА ХАЛЛЕНГРЕН, министр здравоохранения Швеции: В Европе вновь отмечено распространение болезни, и многим странам пришлось вводить новые ограничения. В Швеции подобного роста пока не наблюдается — но мы не изолированы от внешнего мира и должны быть готовы к тому, что это затронет и нас.
Значительный рост числа заболеваний фиксируется в последние дни и в Чехии. Во вторник здесь было выявлено почти 22,5 тысячи новых случаев — это максимальное значение с начала пандемии. В стране теперь вводятся новые ограничения для тех, кто не вакцинировался и не переболел ковидом. Власти мотивируют это тем, что принятых ранее мер оказалось недостаточно.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году.
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