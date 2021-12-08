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Guardian: «словно в эпоху империализма» — эксперты выявили вопиющее глобальное неравенство

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Международная группа экономистов обнаружила, что разрыв между богатыми и бедными в современном мире достигает таких же масштабов, как при расцвете западного империализма в начале XX века. Более того, согласно их исследованию, продолжающаяся второй год подряд пандемия лишь обострила глобальное неравенство, пишет The Guardian.
Guardian: «словно в эпоху империализма» — эксперты выявили вопиющее глобальное неравенство
Reuters

Сегодня глобальное неравенство является столь же значительным, как на пике расцвета западного империализма в начале XX века, когда растущая доля мирового дохода оказалась в руках сверхбогатых. К такому выводу приходят авторы нового международного исследования, пишет The Guardian.

Над докладом World Inequality Report работала широкая группа экономистов, включая Тома Пикетти и Эммануэля Саэса. В документе говорится, что в результате 30 лет глобализации торговли и финансов разрыв между богатыми и бедными заметно увеличился.
 
По словам экспертов, после окончания холодной войны неравенство между странами уменьшилось. Однако оно увеличилось внутри большинства государств и стало более выраженным в результате глобальной пандемии последних двух лет, отмечает издание.
 
Разрыв в уровне благосостояния между богатыми и бедными оказался даже шире, чем разрыв в доходах. Причиной тому стал прошлогодний бум цен на активы, который привёл к самому резкому увеличению богатства миллиардеров за всю историю наблюдений.
 
Согласно исследованию, в настоящий момент на 10% самых богатых людей мира приходится 52% мирового дохода, в то время как на беднейшую половину — лишь 8%. В среднем представитель этих 10% зарабатывал свыше $122 тыс. в год, тогда как человек из беднейшей половины — $3920.
 
«Глобальное неравенство сегодня выглядит таким же заметным, как и на пике западного империализма в начале XX века, — утверждается в отчёте. — Действительно, доля дохода, получаемая сейчас беднейшей половиной населения мира, составляет примерно половину от того, что было в 1820 году, до огромного расхождения между западными странами и их колониями».
 
Авторы доклада подчёркивают, что неравенство доходов варьируется в зависимости от региона. Так, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются самыми неравными, а Европы — наименее неравными.
 
По словам экспертов, в некоторых странах, включая США, Россию и Индию, наблюдался «впечатляющий рост» неравенства. Вместе с тем в других частях мира, таких как Европа и Китай, увеличение этого показателя было «относительно скромным».
 
В период с 1995-го по 2001 год состояние 50 самых богатых людей планеты увеличивалось на 9% в год. За тот же период среднее благосостояние выросло на 3,2%. С 1995 года на 1% самых богатых людей приходилось 38% всего дополнительного богатства, а на беднейшую половину — только 2%.
 
«Коронавирусный кризис усугубил неравенство между очень богатыми и остальным населением, — считает ведущий автор доклада Люка Шансель. — Тем не менее в богатых странах вмешательство государства предотвратило массовый рост бедности, чего не наблюдалось в бедных странах».
 
«Если из глобального исследования, проведённого в этом отчёте, и можно извлечь какой-либо урок, то он звучит так: неравенство всегда является политическим выбором», — добавляет французский экономист.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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