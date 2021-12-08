Guardian: «словно в эпоху империализма» — эксперты выявили вопиющее глобальное неравенство

Международная группа экономистов обнаружила, что разрыв между богатыми и бедными в современном мире достигает таких же масштабов, как при расцвете западного империализма в начале XX века. Более того, согласно их исследованию, продолжающаяся второй год подряд пандемия лишь обострила глобальное неравенство, пишет The Guardian.

Сегодня глобальное неравенство является столь же значительным, как на пике расцвета западного империализма в начале XX века, когда растущая доля мирового дохода оказалась в руках сверхбогатых. К такому выводу приходят авторы нового международного исследования, пишет The Guardian.

Над докладом World Inequality Report работала широкая группа экономистов, включая Тома Пикетти и Эммануэля Саэса. В документе говорится, что в результате 30 лет глобализации торговли и финансов разрыв между богатыми и бедными заметно увеличился.

По словам экспертов, после окончания холодной войны неравенство между странами уменьшилось. Однако оно увеличилось внутри большинства государств и стало более выраженным в результате глобальной пандемии последних двух лет, отмечает издание.

Разрыв в уровне благосостояния между богатыми и бедными оказался даже шире, чем разрыв в доходах. Причиной тому стал прошлогодний бум цен на активы, который привёл к самому резкому увеличению богатства миллиардеров за всю историю наблюдений.

Согласно исследованию, в настоящий момент на 10% самых богатых людей мира приходится 52% мирового дохода, в то время как на беднейшую половину — лишь 8%. В среднем представитель этих 10% зарабатывал свыше $122 тыс. в год, тогда как человек из беднейшей половины — $3920.

«Глобальное неравенство сегодня выглядит таким же заметным, как и на пике западного империализма в начале XX века, — утверждается в отчёте. — Действительно, доля дохода, получаемая сейчас беднейшей половиной населения мира, составляет примерно половину от того, что было в 1820 году, до огромного расхождения между западными странами и их колониями».

Авторы доклада подчёркивают, что неравенство доходов варьируется в зависимости от региона. Так, страны Ближнего Востока и Северной Африки являются самыми неравными, а Европы — наименее неравными.

По словам экспертов, в некоторых странах, включая США, Россию и Индию, наблюдался «впечатляющий рост» неравенства. Вместе с тем в других частях мира, таких как Европа и Китай, увеличение этого показателя было «относительно скромным».

В период с 1995-го по 2001 год состояние 50 самых богатых людей планеты увеличивалось на 9% в год. За тот же период среднее благосостояние выросло на 3,2%. С 1995 года на 1% самых богатых людей приходилось 38% всего дополнительного богатства, а на беднейшую половину — только 2%.

«Коронавирусный кризис усугубил неравенство между очень богатыми и остальным населением, — считает ведущий автор доклада Люка Шансель. — Тем не менее в богатых странах вмешательство государства предотвратило массовый рост бедности, чего не наблюдалось в бедных странах».

«Если из глобального исследования, проведённого в этом отчёте, и можно извлечь какой-либо урок, то он звучит так: неравенство всегда является политическим выбором», — добавляет французский экономист.