Der Standard: яхты, частные самолёты и ракеты — борьбе с изменением климата угрожают прежде всего сверхбогачи

Согласно исследованию Oxfam, на 1% богатейших людей мира приходится около 15% глобального объёма выбросов углекислого газа, вдвое больше, чем производят остальные 50% населения Земли, сообщает Der Standard. Яхты, виллы, частные самолёты, вертолёты и космические ракеты — всё это наносит значительный вред окружающей среде и препятствует борьбе с изменением климата. Именно поэтому многие эксперты и экономисты давно спорят о введении налога на богатство.

Тот, у кого больше денег, имеет больше возможностей их потратить: на вторую или третью машину, большой дом или путешествия. По мере роста состояния увеличиваются и траты: «нормальный» автомобиль меняется на автомобиль класса люкс, к большому дому добавляется вилла, а следующий отпуск проводится уже на собственной яхте, пишет Der Standard.

Однако, считают многие эксперты, рост благосостояния отражается и на размере экологического следа. Согласно исследованию благотворительной организации Oxfam, 1% населения Земли — около 80 млн человек с доходом более $172 тыс в год — ответственен за примерно 15% глобального объёма выбросов углекислого газа. Это вдвое больше, чем самые бедные 50% населения. В докладе организации указывается, что каждый сверхбогатый производит в среднем в 30 раз больше парниковых газов, чем каждый гражданин мира может производить, чтобы достичь глобальной цели в 1,5 °C.

В то время как мировой средний класс уже находится на пути к сокращению выбросов, по оценкам авторов доклада, доля богатых в глобальном объёме выбросов может увеличиться с нынешних 15% до 16% к 2030 году.

Согласно недавно опубликованному исследованию, 20 миллиардеров, в том числе основатель Amazon Джефф Безос, основатель Tesla Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс и российский олигарх Роман Абрамович, производят в среднем более 8 тыс тонн выбросов углекислого газа в год. Для сравнения: на одного жителя Австрии в среднем приходится около 7 тонн выбросов углекислого газа в год.

Самый большой урон окружающей среде наносят яхты. Они производят около 7 тыс тонн выбросов углекислого газа в год. Значительная доля выбросов приходятся и на виллы, частные самолёты, вертолёты и космические ракеты некоторых сверхбогачей. С другой стороны, некоторые миллиардеры и филантропы пытаются вкладывать средства в борьбу с социальными проблемами или изменением климата.

Тем не менее многие эксперты и экономисты уже давно призывают к повышению налогов для сверхбогатых. Несколько месяцев назад группа миллионеров из Австрии и Германии даже высказалась за повышение налога на богатство — не из-за климата, а из-за кризиса, вызванного коронавирусом. По данным ОЭСР, Австрия является одной из стран с самыми низкими налогами на богатство.

Споры о введении налогов на богатство не утихают. Некоторые рассматривают налог на богатство как проверенное средство сокращения социального неравенства и, в то же время, привлечения дополнительных денег для борьбы с изменением климата. Другие видят в нём угрозу для системы экономических стимулов, попытку экспроприации собственности, стимул к уклонению от уплаты налогов или даже угрозу для экономики в целом.

Кроме того, противники налога на богатство используют довольно весомый аргумент: кто помешает миллионерам и миллиардерам просто переводить свои деньги за границу, чтобы избежать более высоких налогов? Как отмечает Маргит Шратценшталлер, эксперт из Австрийского института экономических исследований, на международном уровне капитал стал настолько мобильным, что собирать налоги на богатство на национальном уровне кажется почти нереализуемой затеей.

Кроме того, ограничение богатства уничтожит стимул прикладывать большие усилия для его увеличения. Тогда, вероятно, сократятся налоговые поступления, и упадёт социальное благополучие. Соответственно, уменьшится и размер средств, выделяемых на борьбу с изменением климата.

По мнению бельгийского философа Ингрид Робейнс, несмотря на проблемы на практике, дискуссии об ограничении богатства не теряют своей важности — хотя бы с моральной точки зрения. В конце концов, такие проблемы, как изменение климата, глубоко связаны с социальным неравенством и несправедливостью. «Ввиду экологического кризиса мы должны иметь возможность сказать, что в определённый момент кто-то стал потреблять слишком много», — передаёт слова Робейнс Der Standard.