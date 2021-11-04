N-TV: главу Еврокомиссии раскритиковали за 47-километровый перелёт на самолёте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала под огонь критики за свой полёт из Вены в Братиславу на частном самолёте, пишет N-TV. Фон дер Ляйен обвинили в «экологическом грехе», отметив, что во время перелёта на ничтожное расстояние самолёт вырабатывает более тонны углекислого газа.
Генеральный секретарь европейского объединения налогоплательщиков Михаэль Ягер раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её 19-минутный полёт на частном самолёте, пишет N-TV. Издание напоминает, что полёт состоялся ещё в июне: фон дер Ляйен воспользовалась самолётом для путешествия из Вены в расположенную неподалёку Братиславу. По словам Ягера, этот поступок является «экологическим грехом».
Депутат бундестага Яна Шмике также негативно отнеслась к поступку главы Еврокомиссии, пишет издание. «Если вы хотите перемен, то должны подавать личный пример. В противном случае к вам не будет доверия», — приводит издание слова Шмике.
Как пишет N-TV, расстояние от Вены до Братиславы составляет всего лишь 47 км. При этом самолёт за время такого полёта вырабатывает более тонны углекислого газа.
По словам одного из представителей Еврокомиссии, путешествие фон дер Ляйен из Вены в Братиславу на самолёте было обусловлено тем, что не существовало иных логистических возможностей. Кроме того, основанием для использования частного самолёта стали предосторожности, связанные с коронавирусом.
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