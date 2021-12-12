WP: ни одна страна в мире не готова к новой пандемии

Учёные провели исследование и выявили, что ни одна страна в мире не может похвастаться достаточными ресурсами по выявлению заболеваний и борьбе с ними, а также достаточным доверием людей к властям, чтобы справиться с новыми угрозами в области здравоохранения. Как пишет The Washington Post, особое внимание они уделили именно доверию населения, и, например, именно этот критерий «хромает» у США.

Почти за два года пандемии умерло более 5 млн человек, но ни одна страна в мире, в том числе и США, не готова к какой-либо новой эпидемии. Об этом говорят американские эксперты в Глобальном индексе здоровья, в котором они оценили ситуацию в 195 странах мира, пишет The Washington Post. Они отметили, что из-за этого в мире могут появиться и новые угрозы из области здравоохранения, даже более опасные, чем нынешняя пандемия.

Главным образом учёные анализировали способность каждой страны предотвратить, обнаружить и ответить на новые угрозы в 2021 году, а также другие факторы: например, доверие общества властям. В среднем ситуация мало изменилась с 2019 года. Ни одна из рассматриваемых стран не набрала больше 75,9 балла из 100 возможных.

На первом месте этого рейтинга оказались США, благодаря большому потенциалу в сфере здравоохранения и науки. На той же позиции они были и в 2019 году. Но при этом авторы статьи отмечают, что у Штатов самый низкий показатель по доверию населения к правительству. И именно в этом эксперты видят главную причину высокой заболеваемости и смертности от коронавируса.

Американские политики всё это время ставят под сомнение действия чиновников от здравоохранения, серьёзность вируса и эффективность вакцин. В результате многие американцы не следуют рекомендациям властей, которые бы замедлили распространение вируса.

Автор статьи перечисляет остальные страны из первой десятки: Австралия, Финляндия, Канада, Таиланд, Словения, Великобритания, Германия, Южная Корея и Швеция.

Впрочем, хотя в этом рейтинге оценивалась готовность страны к новым вызовам, он не может предсказать, как хорошо она в итоге справится, как ей удастся свои ресурсы использовать. Эксперты объясняют на таком примере: если оценивать район, который находится под угрозой пожара, то нужно посмотреть на систему оповещения о пожаре. Но если раздаётся сигнал о пожаре, а политики говорят людям не обращать внимания, то это не говорит о том, что система оповещения не работает.

Так, оказалось, что у США больше, чем у всех остальных, возможностей для предотвращения и ответа на эпидемии, но у них же и наибольшее число заболеваний и смертей. «Если народ не доверяет правительству, то у вас могут быть лучшие вакцины в мире, но люди не будут их принимать», — приводит издание слова экспертов.

Они оценили те страны, где власти прикладывали усилия, которые могут распространяться и на другие заболевания, а также где царит прозрачность. Они в своём рейтинге опирались на общедоступные данные, а не на личный опыт или опыт коллег-врачей.

Отдельно они отметили достижения Новой Зеландии, а также успехи в борьбе с пандемией в Анголе и Руанде. Однако хотя многие страны и создали в короткие сроки новые лаборатории, но не разработали никакой стратегии на похожие ситуации в будущем.

Эксперты дали свои рекомендации: властям разных стран нужно заложить в национальный бюджет суммы на обеспечение здравоохранения, международным организациям нужно определить страны, которые больше всего нуждаются в помощи, частному сектору нужно найти варианты для партнёрства с правительствами, а также нужно создать новую систему благотворительности в этой сфере.

Одна из предлагаемых систем называется «7-1-7»: страны должны за 7 дней распознать угрозу, за один день информировать систему здравоохранения и выдать эффективный ответ за следующие 7 дней, пишет The Washington Post.