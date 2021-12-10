SRF: с февраля 2022 года отсутствие прививки от коронавируса обойдётся австрийцам в сумму €3600

С февраля 2022 года гражданам Австрии будет грозить штраф за отсутствие вакцинации от коронавируса, сообщает швейцарский телеканал SRF. Соответствующий законопроект уже был представлен и получил поддержку четырёх из пяти партий в парламенте. Размер штрафа составит €3600. От обязательной вакцинации освобождаются дети до 14 лет, беременные, переболевшие не более 180 дней назад, а также те, кто может предъявить медицинское заключение о противопоказаниях.

Тем в Австрии, кто не сделает прививку от коронавируса, с февраля 2022 года придётся выплачивать существенные денежные штрафы, сообщает швейцарский телеканал SRF.

В Вене был представлен законопроект, предусматривающий денежные штрафы на сумму от €600 при укороченном порядке до €3600 в общем порядке. От обязательной вакцинации будут освобождены дети до 14 лет, беременные, а также те, кто переболел коронавирусом не более 180 дней назад, и граждане со специальным медицинским заключением о противопоказаниях к прививке.

Впрочем, те, кого это коснётся, могут освободить себя от уплаты штрафа, если всё же пройдут вакцинацию, сообщила конституционный министр Каролине Эдтштадлер. Это будет считаться «деятельным раскаянием» и искуплением вины. По словам министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна, «когда будет предъявлено подтверждение, процесс будет прекращён».

В своём аккаунте в Twitter он обратил внимание на то, что законопроект об обязательной вакцинации поступит в рассмотрение до 10 января, а также выразил благодарность всем экспертам, представителям различных сообществ и коллегам из разных партий за их конструктивные замечания и уточнения. Для него важно вовлечь в этот процесс всех, подчеркнул Мюкштайн.

Der Impfpflicht-Entwurf geht nun bis 10.01. in Begutachtung.

Danke an Expert:innen, Vertreter:innen verschiedener Interessensgemeinschaften & Kolleg:innen, über die Parteigrenzen hinaus, für ihre konstruktiven Inputs. Es ist mir wichtig in diesen Prozess alle einzubeziehen. (1/9) — Wolfgang Mueckstein (@WolfgangMueckst) December 9, 2021

По словам Эдштадлер, более миллиона человек в Австрии остаются не прошедшими вакцинацию. «Это слишком много», — уверена министр. Каждые три месяца проводится сопоставление численности населения с уровнем вакцинации, напомнила она. В Австрии проживает чуть менее 9 млн человек.

Кроме того, Эдтштадлер рассказала о том, что обязательную вакцинацию поддерживают четыре из пяти парламентских партий в Австрии. Оппозиционные Социал-демократическая партия Австрии и либеральная Neos также поддержали эту инициативу. Принудительная вакцинация всегда является «последним средством», подчеркнула руководитель Neos Беате Майнль-Райзингер. По её мнению, сейчас важно не следить за неудачами правительства, а смотреть только вперёд. «Посылается чёткий политический сигнал, что это рассматривается как гражданский долг», — отметила лидер Neos.

На данный момент уровень вакцинации в Австрии составляет около 68%. Предполагается, что сначала закон будет действовать в течение двух лет. По словам Мюкштайна, никто не устанавливал для уровня вакцинации планку, по достижении которой обязательная вакцинация будет отменена. Кроме того, до вступления закона в силу необходимо повысить интенсивность разъяснительной работы о пользе вакцинации, сообщает швейцарский телеканал SRF.