SRF: с февраля 2022 года отсутствие прививки от коронавируса обойдётся австрийцам в сумму €3600

Тем в Австрии, кто не сделает прививку от коронавируса, с февраля 2022 года придётся выплачивать существенные денежные штрафы, сообщает швейцарский телеканал SRF.

В Вене был представлен законопроект, предусматривающий денежные штрафы на сумму от €600 при укороченном порядке до €3600 в общем порядке. От обязательной вакцинации будут освобождены дети до 14 лет, беременные, а также те, кто переболел коронавирусом не более 180 дней назад, и граждане со специальным медицинским заключением о противопоказаниях к прививке.

Впрочем, те, кого это коснётся, могут освободить себя от уплаты штрафа, если всё же пройдут вакцинацию, сообщила конституционный министр Каролине Эдтштадлер. Это будет считаться «деятельным раскаянием» и искуплением вины. По словам министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна, «когда будет предъявлено подтверждение, процесс будет прекращён».

В своём аккаунте в Twitter он обратил внимание на то, что законопроект об обязательной вакцинации поступит в рассмотрение до 10 января, а также выразил благодарность всем экспертам, представителям различных сообществ и коллегам из разных партий за их конструктивные замечания и уточнения. Для него важно вовлечь в этот процесс всех, подчеркнул Мюкштайн.

Der Impfpflicht-Entwurf geht nun bis 10.01. in Begutachtung.

Danke an Expert:innen, Vertreter:innen verschiedener Interessensgemeinschaften & Kolleg:innen, über die Parteigrenzen hinaus, für ihre konstruktiven Inputs. Es ist mir wichtig in diesen Prozess alle einzubeziehen. (1/9)

— Wolfgang Mueckstein (@WolfgangMueckst) December 9, 2021