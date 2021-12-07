BFM TV: «это катастрофа» — во Франции на месяц закрыли все дискотеки, владельцы клубов возмущены

Для борьбы с пятой волной COVID-19 премьер-министр Франции на четыре недели запретил проводить дискотеки, чем вызвал негодование у молодёжи: благодаря танцам студенты снимают стресс и поддерживают социальные связи. Новые меры также шокировали владельцев дискотек, для которых новогодние праздники являются самыми прибыльными днями в году, передаёт BFM TV.

АППОЛИН ДЕ МАЛЕРБ, ведущая новостей: Это не закручивание гаек, а взвешенная реакция. Вчера Жан Кастекс подробнее рассказал о мерах, которые приняли для сдерживания пятой волны коронавируса. В школах ужесточают правила: маски теперь обязательны в помещениях и на улице, запрещено смешивать классы в столовой, запрещён контактный спорт. Через неделю начнётся вакцинация самых уязвимых детей 5—11 лет.

Остальным не обязательно, но можно будет привиться с конца месяца в зависимости от того, что скажут органы здравоохранения. Те же, кому больше 65 лет, будут обслуживаться в пунктах вакцинации в первоочередном порядке без необходимости записываться на приём. Власти настоятельно рекомендуют переходить на удалённую работу как в государственных, так и в частных компаниях. А для того, чтобы избежать смешивания масс и заражения, вчера правительство заявило о том, что праздник окончен — буквально потому, что ночные клубы на четыре недели закрыли. Владельцы дискотек в ярости, молодёжь разочарована. Утренний репортаж подготовила Мао Бекер-Гранье.

Когда мы рассказали 24-летней Луане о закрытии дискотек на месяц, она не стала скрывать свою усталость:

ЛУАНА, 24-летняя француженка: Опять. Кажется, эта история никогда не закончится.

Несмотря на две дозы вакцины, она тоже не сможет пойти потанцевать на выходных в течение четырёх недель.

ЛУАНА: На самом деле это про социальные связи. Нам снова их перерубают. Хотя делаешь то, что от тебя требуют, постоянно возникают новые проблемы и в конце концов всё снова закрывается. Так что в итоге какой в этом смысл? Не очень-то хочется продолжать.

Её разочарование и возмущение разделяет Луиза. Эта 21-летняя студентка факультета политологии наконец хотела бы повеселиться.

ЛУИЗА, 21-летняя француженка: К тому же нам, молодым студентам, это позволяет расслабиться после пар и всего такого… Во Франции погода — дерьмо. Здорово встречаться с друзьями. Запрет ограничивает наши передвижения, наши встречи. Слишком много сразу. И потом, нам не устают повторять, что это лучшие годы нашей жизни! Лично я не могу сказать, что это был лучший волшебный год, но что поделаешь… Это отстой.

Другие любители танцевальных вечеров, как Николя, всё же смиряются с новостью.

НИКОЛЯ: Ну, это понятно. Я недавно был там (на дискотеке. — ИноТВ). Много народу, тяжело дышать, жарко. А с распространением вируса было понятно, чего нам ждать. Немного жаль, но посмотрим. Они сказали, четыре недели? Ну а потом будет восемь, ещё увидим.

Сколько времени продлится запрет? Таким же вопросом задаётся Фабьен, владелец ночного клуба в Париже. Для него закрыть клуб в канун Нового года — это экономическая катастрофа.

ФАБЬЕН, владелец клуба Balajo в Париже: Это катастрофа. Для нас празднования Нового года — самые прибыльные вечера. В декабре Новый год — самый прибыльный вечер в году. Людям не стоит думать, что благодаря (государственной. — ИноТВ) помощи у нас есть деньги — это не так. Мы в обстановке полной неопределённости, мы совершенно не знаем, что будет дальше.

Фабьен уже объявил своим сотрудникам о том, что они уходят в отпуск на месяц. Однако, как объясняет председатель Национального профсоюза дискотек и мест досуга Патрик Мальвес, другие не смогут пережить очередного закрытия.

ПАТРИК МАЛЬВЕС, председатель Национального профсоюза дискотек и мест досуга: Возобновить работу с такими внезапными остановками совершенно невозможно. На сегодняшний день я предполагаю, что дополнительно исчезнет 15—20 процентов (заведений. — ИноТВ) этого сектора.

Новые меры напрямую затронут 30 тысяч работников этого сектора.

АППОЛИН ДЕ МАЛЕРБ: Сегодня представители этого сектора встретятся с Аленом Гризе, министром по вопросам малого и среднего бизнеса. Посмотрим, добьются ли они чего-либо, но я в этом сомневаюсь.