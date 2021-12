ABC: американцы активно вакцинируются на фоне распространения «омикрона»

Распространение нового штамма коронавируса в США вызывает серьёзную тревогу у экспертов и рядовых американцев. Выявление в стране «омикрона» привело к тому, что спрос на вакцинацию и ревакцинацию среди жителей резко увеличился до самого высокого уровня за последние месяцы, передаёт ABC News.

Распространение штамма «омикрон» вызывает острые опасения, в то время как страна наблюдает тревожные свидетельства очередной зимней вспышки COVID. В настоящий момент 17 штатов сообщают о заражениях новым вариантом, который был впервые обнаружен в южной части Африки. Кроме того, поступают новости о том, что многие американцы, следуя совету, вакцинируются и ревакцинируются. Спрос на прививки увеличился, достигнув самого высокого уровня за семь месяцев. C репортажем из Атланты корреспондент ABC News Элвин Лопес.

Сегодня вечером, пока «омикрон» распространяется по стране, ведущие представители здравоохранения призывают американцев пройти вакцинацию и ревакцинацию. Случаи заражения новым штаммом были подтверждены как минимум в 17 штатах.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США: Мы внимательно следим за ними (заражениями «омикроном». — ИноТВ), и мы каждый день слышим о появлении всё большего количества возможных случаев. Так что их число, вероятно, будет расти.

Новое предварительное исследование выдвигает гипотезу, что «омикрон» позаимствовал генетический материал у обычной простуды, что сделало его более заразным. Это исследование еще не получило экспертную оценку...

ЭНТОНИ ФАУЧИ, ведущий медицинский эксперт по COVID-19: Но нам действительно нужно быть осторожными, прежде чем делать какие-либо выводы. Но пока сигналы относительно степени тяжести (протекания заболевания. — ИноТВ) слегка обнадёживают.

И сегодня вечером именно об этом заявил американец, который стал одним из первых известных случаев заражения «омикроном». 30-летний Питер Макгинн рассказал The New York Times, что посещал фестиваль фанатов аниме в Нью-Йорке, где присутствовало более 53 тысяч человек. По словам Макгинна, прилетев домой в Миннеаполис, он почувствовал себя необычайно усталым. Когда он узнал, что его друг, который также посещал фестиваль, заразился COVID, он сдал тест. В интервью The New York Times Макгинн заявил: «У одного парня (участника фестиваля, заразившегося «омикроном». — ИноТВ) был тяжёлый день, но в целом у всех лёгкие симптомы».

Распространение «омикрона» привело к тому, что спрос на вакцинацию резко вырос — до самого высокого уровня за семь месяцев. Как сообщается, с пятницы почти 6 миллионов человек получили прививку. Более половины из них прошли ревакцинацию.

ЭНТОНИ ФАУЧИ: Даже с новым штаммом, таким как «омикрон», если вы ревакцинируетесь, то заметно повысите свой иммунитет.

В Луизиане тысячи людей сейчас проходят тестирование после вспышки COVID-19 в международном недельном круизе. На судне Norwegian Breakaway, которое сегодня вернулось в Новый Орлеан, было выявлено не менее десяти подтверждённых случаев заражения. Представители круизной компании заявляют: «Помимо требования о стопроцентной вакцинации гостей и экипажа, мы внедрили карантинную изоляцию и процедуры отслеживания контактов».

ЭЛВИН ЛОПЕС, корреспондент ABC News: Линдси, с понедельника любой, кто въезжает в США, должен предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 за 24 часа до посадки на рейс, независимо от гражданства или статуса вакцинации. Линдси?

Элвин, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2021 года.