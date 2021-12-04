France 24: «омикрон» обнаружен в десятках стран и грозит ударом по мировой экономике

Штамм коронавируса «омикрон», который успел стать доминирующим в ЮАР, где он был впервые обнаружен в середине ноября, по-прежнему тревожит мировое сообщество, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, присутствие штамма уже зафиксировано в десятках стран, а в МВФ предупреждают, что он ударит по мировому экономическому росту.

Его присутствие на сегодняшний день зафиксировано в нескольких десятках стран — и он продолжает молниеносно распространяться: штамм коронавируса «омикрон», впервые обнаруженный в середине ноября в ЮАР, тревожит весь мир. И хотя случаев заражения им со смертельным исходом зарегистрировано пока не было, учёные в один голос говорят, что он крайне заразен. По мнению многих специалистов, единственный выход — это вакцинация.

ФРАНЧЕСКО РОККА, президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца: Научные круги неоднократно предупреждали международное сообщество о риске появления новых штаммов в регионах с низкой долей вакцинированного населения.

В пятницу о первых случаях заражения «омикрон»-штаммом объявили Австралия, Испания, Тунис, а также Мексика. В Европейской экономической зоне таких случаев было зафиксировано в общей сложности около сотни, что уже побудило ряд стран, включая Германию, Грецию и Ирландию, принять новые ограничительные меры.

В рамках борьбы против распространения нового штамма фармацевтические лаборатории компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson разработали несколько планов.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, советник Белого дома по вопросам урегулирования эпидемиологического кризиса: Первый шаг — нарастить производство уже имеющихся вакцин. Далее предполагается в том числе разработать бивалентную вакцину, которая работает и против штамма-предка, и против нового варианта. Ещё одна инициатива — создать препарат для ревакцинации, заточенный конкретно под новый вариант.

В ЮАР «омикрон»-штамм уже стал самым распространённым. Директор МВФ уже предупредила, что появление штамма, скорее всего, повлечёт за собой замедление мирового экономического роста.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2021 года.