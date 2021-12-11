Der Spiegel Оригинал

Der Spiegel: «в тюрьму сажать не будем» — новый министр здравоохранения Германии рассказал об обязательной вакцинации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Распространения штамма «омикрон» в Германии уже избежать не удастся, заявил в интервью Der Spiegel министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах. В связи с этим необходимо провести масштабную кампанию по ревакцинации, а также в перспективе ввести всеобщую обязательную вакцинацию. Тех же, кто будет от неё уклоняться, ожидают денежные штрафы, но «в тюрьму никого сажать не будут», успокоил он граждан Германии.
Der Spiegel: «в тюрьму сажать не будем» — новый министр здравоохранения Германии рассказал об обязательной вакцинации
Reuters

Германия переживает сейчас самый масштабный медицинский кризис со времён Второй мировой войны, заявил в интервью Der Spiegel новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах. «Свою ключевую задачу я вижу в том, чтобы пандемия в Германии закончилась и чтобы во время будущих волн смертность была предельно низкой», — подчеркнул он. Лаутербах также хочет, чтобы наука играла бóльшую роль в принятии политических решений. Для этого он собирается тесно сотрудничать с ассоциацией учёных, а также налаживать связи с общественностью и переводить для людей язык науки и политики на обывательский.

Министр не исключает, что в будущем может понадобиться принять ещё более жёсткие ограничительные меры: «Это не значит, что я этого хочу. Но если мы достигнем определённого момента, я предложу это бундестагу. И я уверен, что депутаты поведут себя так, как того требует ситуация». Лаутербах напомнил, что уже с середины марта в медицинских учреждениях будет контролироваться выполнение требования по обязательной вакцинации. «Это означает, что привиться они должны заранее», — объясняет он.
 
Политик также выступает за обязательную вакцинацию воспитателей в детских садах: «Судя по всему тому, что нам известно на данный момент, новый штамм «омикрон» для детей гораздо опаснее, чем предыдущие варианты. Дети заражаются чаще, и болезнь протекает тяжелее». При этом Лаутербах считает, что несовершеннолетних также надо вакцинировать: «Для детей угрозу представляет не прививка, а болезнь. Побочные эффекты крайне редки. Данные из США по пяти миллионам привитых детей в возрасте от 5 до 11 лет очень убедительны». По его словам, в ходе испытаний не было выявлено никаких осложнений и постоянный комитет по вакцинации в Институте Роберта Коха уже заканчивает работу над соответствующими рекомендациями.
 
По словам нового министра здравоохранения, распространения штамма «омикрон» в Германии уже избежать не удастся. При этом двойная прививка обеспечивает не самую лучшую защиту от заболевания, а через несколько месяцев, возможно, и вообще не будет обеспечивать никакой защиты. «В таком случае непривитые и те, кто не ревакцинировался, будут подвергаться полному риску заражения. Возможно, останется защита от тяжёлого течения заболевания. Поэтому нам непременно нужна всеобщая обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация — это одна из двух вещей, которые могут помочь нам выйти из этого кризиса. Вторая — это успешная кампания по ревакцинации. Ревакцинация может иметь особое значение и в том, что касается штамма «омикрон». При этом тех, кто будет уклоняться от обязательной вакцинации, ожидают денежные штрафы. По словам, Лаутербаха, такие меры неизбежны. «Но в тюрьму никого сажать не будут», — успокоил он граждан Германии. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Der Spiegel Германия Европа
теги
болезнь вакцина Германия здоровье коронавирус эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров