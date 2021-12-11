NBC: пандемия усугубляет и без того печальную ситуацию с бедностью и голодом в Венесуэле

За последнее время уровень голода и бедности в Венесуэле вырос, и глобальная пандемия коронавируса усугубляет и без того печальную ситуацию, передаёт NBC. При этом, как отмечается в материале, с подобной ситуацией столкнулись не только венесуэльцы, в настоящее время голод распространяется как вирус по всей Латинской Америке.

В столице Венесуэлы последние два года были катастрофой, а глобальная пандемия угрожает и без того печальному положению дел. На фоне дефицита лекарств, воды, электроэнергии и топлива вирус был отнюдь не единственной вещью, которой боялись венесуэльцы. Результатом всего этого стал голод.



ДЖЕФФЕРСОН ГАЙЕГОС, житель Венесуэлы: У меня пять детей. От минимальной зарплаты толку никакого.



Каждый день Джефферсон Гайегос и его жена спрашивают себя, как они прокормят свою семью. Несколько лет назад дела в Венесуэле, по его словам, шли хорошо. Гайегос работал на одном из национальных телеканалов. А сейчас он берётся за любую подвернувшуюся работу: от строительства и разгрузки грузовых машин до преподавания физкультуры.



ДЖЕФФЕРСОН ГАЙЕГОС: Куда бы меня ни позвали, я за это берусь.



Когда есть работа, есть и еда. А когда работы нет, мама и папа жертвуют тем немногим, что у них есть.



ДЖЕФФЕРСОН ГАЙЕГОС: Когда ни у одного из нас не было работы, наступил момент — тогда моя дочь уже родилась, — когда мы не ели, чтобы купить ей молоко.



Недавнее исследование показало, что за последний год пандемии уровень бедности в Венесуэле вырос приблизительно на 9 процентов. Приблизительно три из четырёх венесуэльцев теперь живут в условиях крайней бедности.



Однако так происходит не только здесь. Голод распространяется, как вирус, по всей Латинской Америке и Карибскому бассейну. Согласно новому докладу ООН, в регионе голод испытывают более 59 миллионов человек, то есть всего за один год их число выросло более чем на 13 миллионов человек.



Более всего пострадали такие страны, как Гаити, Никарагуа, Гондурас, Боливия, Эквадор и Гватемала. И хотя пандемия имеет глубокие экономические и социальные последствия, эксперты заявляют, что самые пострадавшие группы столкнулись с этими проблемами задолго до появления вируса.



МААЙКЕ АРТС, региональный советник ЮНИСЕФ по Латинской Америке и Карибскому бассейну: Наиболее бедные семьи — семьи с меньшим количеством средств, — а также группы коренных народов и потомки выходцев из Африки обычно оказываются наиболее маргинализированными. И именно на них более всего сказывается эта ситуация.



Маайке Артс — региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам выживания детей в Латинской Америке и в Карибском бассейне.



МААЙКЕ АРТС: Важно отдать приоритет наиболее уязвимым группам. Для них получить доступ к здоровому питанию оказалось сложнее, чем до пандемии. И происходит это преимущественно из-за того, что у них недостаточно денег для покупки еды, а также из-за опасений подхватить COVID.



ООН называет этот рост голода наиболее ярко выраженным по сравнению с другими регионами.



ИСА ГУТИЕРРЕС, корреспондент NBC: Вас в целом тревожит, что этот рост бедности и голода возник всего лишь за один год, и это будет иметь долгосрочные последствия на срок гораздо больше одного, двух или трёх лет?



МААЙКЕ АРТС: Да, к сожалению, когда дети растут и когда есть нечто, что мешает их росту, то это может иметь долгосрочные последствия. И нас это тревожит.



Пока COVID-19 и его варианты продолжают представлять угрозу для всего мира, Гайегос и члены его семьи знают, что этот поход на рынок — благословение, которое они воспринимают отнюдь не как само собой разумеющееся.

Иса Гутиеррес, NBC News.



Дата выхода в эфир 07 декабря 2021 года.