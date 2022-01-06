France 24: Национальное собрание Франции одобрило законопроект о вакцинных пропусках

Депутаты нижней палаты французского парламента по результатам трёх дней ожесточённых споров одобрили законопроект, предусматривающий введение так называемых вакцинных пропусков. Без них граждане страны больше не смогут пройти во многие общественные места, сообщает France 24. Обсуждение законопроекта шло всю ночь — чтобы ускорить процесс, к депутатам даже прибыл премьер-министр.

Французский законопроект о вакцинных пропусках наконец прошёл первый этап на пути к принятию: в четверг 6 января Национальное собрание (нижняя палата парламента страны) по итогам трёх дней «шумных обсуждений» и двух приостановок обсуждения одобрило его 214 голосами за, передаёт France 24.

Как уточняется в материале на сайте канала, законопроект, разработанный правительством в середине декабря на фоне резкого роста заражаемости коронавирусной инфекцией во Франции, поддержала партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!», а также части фракций «Республиканцев» и социалистов. Против инициативы выступили крайне левые депутаты, Национальное объединение, а также три «диссидента» из партии Макрона. Воздержались от голосования 27 парламентариев.

По информации France 24, обсуждение законопроекта продолжалось «до рассвета» — представители оппозиции долго спорили о том, какие инструменты для проверки документов следует предоставить владельцам кафе и ресторанов на фоне серьёзных опасений по поводу того, что вакцинные пропуска могут быть подделаны. Для того чтобы ускорить процесс рассмотрения, в Национальное собрание во второй половине дня в среду совершил личный визит глава французского правительства Жан Кастекс, который в том числе обсудил с депутатами резкие заявления Макрона, ранее заявившего о намерении «задолбать» невакцинированных французов.

В начале следующей недели законопроект будет рассмотрен сенатом, отмечает корреспондент France 24. Таким образом, он будет окончательно принят к 15 января, как и планировало правительство, либо несколькими днями позже.

Согласно тексту законопроекта, все граждане Франции старше 12 лет будут обязаны подтверждать наличие у них прививки от коронавируса при входе в досуговые заведения, рестораны и бары, на ярмарки, а также при поездках на общественном транспорте между регионами. Наличие отрицательного теста на коронавирус считаться равносильной заменой вакцинному пропуску больше не будет — с тестом после принятия законопроекта можно будет пройти лишь в больницы. Вместе с тем депутаты Национального собрания внесли в текст несколько поправок — в частности, они повысили возраст школьников, которым потребуется вакцинный пропуск для участия в школьных экскурсиях и внеклассных занятиях, с 12 до 16 лет.