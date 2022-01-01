Euronews: мировые лидеры в своих новогодних обращениях вновь призвали сограждан к вакцинации и ревакцинации

Лидеры ведущих государств мира в своих новогодних обращениях в очередной раз обратились к своим согражданам с призывом пройти вакцинацию и ревакцинацию «ради самих себя и страны», пишет Euronews. Как отмечает канал, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса, политики смотрят в новый год с надеждой и оптимизмом.

Поздравляя сограждан с Новым годом, лидеры ведущих стран мира воспользовались случаем, чтобы ещё раз призвать их вакцинироваться и ревакцинироваться безотлагательно и без страха.



ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы знаем, что те из вас, кто ещё не вакцинировался, сильно рискует заразиться и болеть долго и тяжело. Поэтому я вновь призываю вас: прививайтесь!



Во Франции с Нового года возвращаются некоторые коронавирусные ограничения, и президент республики намекает, что часть ответственности за это лежит на тех, кто не хочет делать прививку.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Вакцинация — это наш сильнейший козырь. Она сильно снижает распространение вируса. Она в десять раз снижает вероятность тяжёлых форм болезни. Вот почему я вновь призываю 5 миллионов тех, кто ещё не вакцинировался, сделать простой жест — ради вас самих, ради ваших сограждан, ради страны.



Премьер-министр Великобритании уверен, что именно благодаря широкой кампании по вакцинации в его стране за год положение заметно улучшилось.



БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я хочу прямо обратиться к тем, кто ещё не вакцинировался, к тем, кто думает, что болезнь их не коснётся: посмотрите на людей, которые сейчас в больницах. На их месте можете оказаться вы.



Лидер Китая заверяет сограждан, что страна заботится не только о них, но и оказывает огромную помощь всему миру.



СИ ЦЗИНЬПИН, председатель КНР: К этому моменту Китай предоставил 2 миллиарда доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям.



Так или иначе, политики смотрят в новый год с надеждой и оптимизмом.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешённых проблем ещё очень много, но этот год мы прошли достойно.



Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.