Euronews: мировые лидеры в своих новогодних обращениях вновь призвали сограждан к вакцинации и ревакцинации

Лидеры ведущих государств мира в своих новогодних обращениях в очередной раз обратились к своим согражданам с призывом пройти вакцинацию и ревакцинацию «ради самих себя и страны», пишет Euronews. Как отмечает канал, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса, политики смотрят в новый год с надеждой и оптимизмом.
Поздравляя сограждан с Новым годом, лидеры ведущих стран мира воспользовались случаем, чтобы ещё раз призвать их вакцинироваться и ревакцинироваться безотлагательно и без страха.
ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы знаем, что те из вас, кто ещё не вакцинировался, сильно рискует заразиться и болеть долго и тяжело. Поэтому я вновь призываю вас: прививайтесь!
Во Франции с Нового года возвращаются некоторые коронавирусные ограничения, и президент республики намекает, что часть ответственности за это лежит на тех, кто не хочет делать прививку.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Вакцинация — это наш сильнейший козырь. Она сильно снижает распространение вируса. Она в десять раз снижает вероятность тяжёлых форм болезни. Вот почему я вновь призываю 5 миллионов тех, кто ещё не вакцинировался, сделать простой жест — ради вас самих, ради ваших сограждан, ради страны.
Премьер-министр Великобритании уверен, что именно благодаря широкой кампании по вакцинации в его стране за год положение заметно улучшилось.
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Я хочу прямо обратиться к тем, кто ещё не вакцинировался, к тем, кто думает, что болезнь их не коснётся: посмотрите на людей, которые сейчас в больницах. На их месте можете оказаться вы.
Лидер Китая заверяет сограждан, что страна заботится не только о них, но и оказывает огромную помощь всему миру.
СИ ЦЗИНЬПИН, председатель КНР: К этому моменту Китай предоставил 2 миллиарда доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям.
Так или иначе, политики смотрят в новый год с надеждой и оптимизмом.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешённых проблем ещё очень много, но этот год мы прошли достойно.
Авторитет Соединённых Штатов как гарантов безопасности на мировой арене оказался подорван событиями 2021 года, заявил обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.
Украинские военные заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Японские специалисты работают над созданием вакцины от коронавируса, которая предоставит пожизненную защиту от заболевания, сообщил исследователь Токийского института медицинских исследований Митинори Кохара.